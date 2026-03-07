FT: Киев обсудил с США систему обнаружения иранских дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киев ведет переговоры с США и странами Персидского залива о создании системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times. Речь идет о разработке сети, которая по своему принципу будет напоминать украинскую систему, используемую для выявления дронов.

Украинский информатор заявил: «Основываясь на их запросах, мы предоставим им то, что им нужно». По данным источников из правительственных, военных и деловых кругов на Украине, именно США выдвинули строгие требования к будущей системе, и украинская сторона согласилась их учесть.

Консультации со странами Персидского залива, по информации западных журналистов, проходят непросто. Обсуждаются различные рабочие параметры системы, представляющей собой сеть из тысяч микрофонов, фиксирующих звуки летящих беспилотников – эту технологию на Украине начали развивать с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала с иронией предложение Владимира Зеленского отправить украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками. Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.