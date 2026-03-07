Подросток устроил поджог на автозаправке в Петербурге

Росгвардия задержала подростка за поджог автозаправки в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

Подросток поджег автозаправку в Петербурге, после чего персонал оперативно ликвидировал возгорание и не допустил взрыва. В результате происшествия были зафиксированы повреждения, однако серьезных последствий удалось избежать, сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника на месте происшествия. По предварительным данным, подросток мог действовать по указанию мошенников, но официального подтверждения этой версии пока нет.

Ранее в отделении банка в подмосковном Путилкове подросток облил банкомат горючей жидкостью и поджег его по указанию кураторов.

На юго-востоке Москвы силовики поймали студента колледжа после возгорания топливораздаточной колонки на автозаправке.

В Петербурге суд арестовал молодого человека за поджог железнодорожного состава по инструкции анонимов.