Подросток устроил поджог на автозаправке в Петербурге

В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но благодаря оперативным действиям сотрудников удалось предотвратить взрыв.
Подросток поджег автозаправку в Петербурге, после чего персонал оперативно ликвидировал возгорание и не допустил взрыва. В результате происшествия были зафиксированы повреждения, однако серьезных последствий удалось избежать, сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника на месте происшествия. По предварительным данным, подросток мог действовать по указанию мошенников, но официального подтверждения этой версии пока нет.
Ранее в отделении банка в подмосковном Путилкове подросток облил банкомат горючей жидкостью и поджег его по указанию кураторов.
На юго-востоке Москвы силовики поймали студента колледжа после возгорания топливораздаточной колонки на автозаправке.
В Петербурге суд арестовал молодого человека за поджог железнодорожного состава по инструкции анонимов.