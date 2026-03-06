Генсек ООН заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке

Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?9 комментариев
Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с обращением о срочном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке и возврате к дипломатии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить переговоры. Его слова озвучил официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге в штаб-квартире организации, пишет ТАСС.
Гутерриш заявил: «Пришло время прекратить боевые действия и приступить к серьезным дипломатическим переговорам, ставки никогда не были так высоки». Генсек подчеркнул, что ситуация может выйти из-под контроля.
В своем обращении Гутерриш отметил, что текущие удары приводят к огромным страданиям среди гражданского населения в регионе и несут значительный вред. Он также подчеркнул, что происходящее создает угрозу для мировой экономики, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме Гутерришу написал, что США и Израиль нарушили Устав ООН, совершив авиаудары по территории Ирана.
До этого, еще 28 февраля в день начала атаки на Иран Гутерриш уже призывал к немедленному прекращению боев и снижению напряженности, предупредив о риске крупного регионального конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заблокировали программу работы американского председательства в Совете Безопасности ООН из-за попытки включить в повестку обсуждение незаконных антииранских санкций.