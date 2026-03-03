  • Новость часаЧисло жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 11:46 • В мире

    В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине

    @ U.S. Navy

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Сразу несколько новых или модифицированных систем вооружений использовали Соединенные Штаты в своей агрессии против Ирана. О каких системах идет речь, какие новые ударные возможности они дают американским войскам – и почему при их рассмотрении сразу вспоминается опыт боевых действий на Украине?

    Каждый новый военный конфликт является дебютом новейших систем вооружений – и американо-израильская агрессия против Ирана не стала исключением. Американские системы по понятным причинам интересны больше всего, хотя бы в силу того, что они могут быть использованы США против нас. И хотя официально Пентагон не отчитывался о новинках, фото- и видеоматериалы с театра боевых действий позволяют сделать первыев выводы о применении новых образцов.

    Так, на опубликованных ВМС США фотографиях можно увидеть, вероятно, новые модификации RGM-109 «Томагавк» во время пуска с эсминца класса «Арли Берк». Речь идет о ракете, имеющей не стандартную для этого оружия серую окраску, а черное глянцевое покрытие. Американское издание The War Zone выдвинуло предположение, что это ракета версии Maritime Strike Tomahawk (MST) Block Vа с нанесенным черным противорадиолокационным покрытием, аналогичным используемому на новых авиационных дальнобойных противокорабельных ракетах AGM-158C Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM). Подобное покрытие снижает радио- и инфракрасную заметность, особенно во время полета на сверхмалых высотах над водной поверхностью. Таким образом, очевидно, что данная модификация предназначена и для поражения морских целей.

    Специализированное покрытие, снижающее заметность, – не единственное отличие MST. Данная ракета имеет новую многорежимную систему наведения, которая, как сообщается, включает в себя инфракрасную головку. Помимо автоматической системы распознавания целей, Block V имеют двусторонний канал передачи данных, обеспечивающий корректировку курса и даже полное изменение цели оператором во время полета.

    Помимо фото черного «Томагавка», в Сеть выложена видеозапись, зафиксировавшая пролет данной крылатой ракеты с крыльями обратной стреловидности, которые также служат снижению радиозаметности, обеспечивая уменьшение эффективной площади рассеивания боеприпаса. Что это за модификация – не очень ясно, возможно, опытный образец, переданный в войска для испытаний в боевых условиях.

    В целом, крылатые ракеты «Томагавк» во время ударов по Ирану подтвердили свою эффективность. Судя по спутниковым снимкам – например, разрушениям на базе ВМС Ирана – «Томагавки» преодолели иранскую ПВО. За счет а счет программируемых маршрутов и низкого полета по рельефу «Томагавки» могут поражать не только фиксированные объекты, но и, будучи интегрированными в сетевые системы наведения, атаковать внезапно обнаруженные позиции неприятеля.

    Скорее всего, «Томагавки» версии Maritime Strike – переходная ступень к новому поколению ракет, которые сохраняя прежние габариты (и, соответственно, пусковые установки), получают новые возможности за счет новых блоков наведения и управления. Их живучесть возрастает за счет малозаметности, обеспечиваемой новым покрытием и конфигурацией крыла.

    В нападении на Иран дебютировала и американская баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM). Данный боеприпас относится к разряду оперативно-тактических и разрабатывался с 2016 года для замены ракет семейства ATACMS. В войска для предсерийного использования она поступила в 2023 году, а ее массовое производство началось в прошлом году. Ее первое боевое применение зафиксировано в видеоотчете Центрального командования США (CENTCOM) о первом дне агрессии против Ирана. Заявленная дальность данной ракеты – 500 км, вес боевой части, кассетной или фугасной, варьируется от 100 до 230 кг.

    Американские эксперты полагают, что PrSM проявит себя как эффективное средство борьбы с иранскими мобильными ЗРК и пусковыми установками баллистических ракет.

    От ATACMS новая ракета отличается не только большей дальностью. Она получила новую помехозащищенную систему наведения с использованием GPS, которая обеспечивает среднее круговое вероятное отклонение в пределе одного метра даже в условиях применения РЭБ.

    Кроме того, блок управления имеет инфракрасную систему для идентификации цели и пассивную радиолокационную головку самонаведения (ГСН) ракеты, которая активируется на конечном участке полета. Ракета способна осуществлять противозенитное маневрирование.

    Примечательно, что PrSM пошла в серию только спустя два года после того, как первая партия была передана в войска. Все дело в том, что в новый боеприпас старались максимально интегрировать опыт боевого применения ATACMS на Украине, которые передали ВСУ практически синхронно с отправкой новых ракет для опытной эксплуатации в американские войска. В серийном образце был учтен и американский и украинский опыт.

    Однако число развернутых в регионе ОТРК не известно, и вполне возможно, что оно невелико, а основная цель – испытание новой системы в боевых условиях. В этом случае новые ракеты едва ли сыграют заметную роль в боевых действиях. Но и без них в распоряжении американских войск есть немало ударных систем сухопутного, морского и воздушного базирования, пригодных для решения таких задач.

    Помимо ракетных, США испытали в Иране и новые беспилотные системы, в частности, беспилотников-камикадзе LUCAS. Данный дрон даже внешне воспроизводит иранский Shahed-136 или наш БПЛА «Герань-2» и, скорее всего, обладает аналогичными характеристиками. Новые дроны применяют военнослужащие оперативной группы Scorpion Strike (TFSS), созданной Пентагоном еще в декабре 2025 года для предстоящей агрессии против Ирана.

    На сайте производителя американского дрона – компании SpektreWorks – представлены основные технические характеристики внешне похожего беспилотника-мишени под названием FLM 136. Однако они в целом в два раза ниже, чем у базового Shahed-136, что заставляет усомниться в том, что эти ТТХ можно соотнести с LUCAS. Они должны быть по крайней мере аналогичны иранскому прототипу.

    Кстати, сами американские разработчики не скрывают, что они фактически скопировали удачную модель и в результате получили недорогую масштабируемую систему стоимостью около 35 000 долларов – куда более дешевую, чем ранее имевшиеся на вооружении армии США системы, способные обеспечить аналогичный эффект.

    Это действительно необычно для американского ВПК, который не привык выпускать недорогое оружие, но главное в LUCAS не это. В пресс-релизе CENTCOM сообщается, что БПЛА LUCAS обладают «широким радиусом действия и предназначены для автономной работы», а также имеют возможность наведения на цель оператором. Эти возможности им обеспечивают терминалы Starlink, и именно они являются главной изюминкой данного дрона, многократно повышая его боевую эффективность. Как сообщается, благодаря Starlink эти дальнобойные системы получат возможность точного управления по всему миру и смогут достигать целей с точностью FPV-дронов. Эксперты называют это потенциальной революцией в военном деле.

    Разумеется, в LUCAS был максимально учтен не столько иранский, сколько украинский опыт боевого применения дронов данного класса и борьбы с ними.

    Американские специалисты, находясь на территории Украины максимально внимательно изучали возможности наших систем ПВО и РЭБ, и техзадания к новым блокам управления и навигации, как и к способам снижения радиозаметности сформулированы на основе полученных знаний. Они и реализованы в упомянутых ударных системах, включая версию Maritime Strike Tomahawk. Теперь же украинские выводы должны пройти иранский экзамен.

    Иран также применяет новинки. В их числе учебно-боевые самолеты Як-130 российского производства, замеченные в иранском небе. Скорее всего, эти машины патрулируют воздушное пространство и осуществляют перехват тех же LUCAS, израильских разведывательно-ударных БПЛА, а также ракет «Томагавк» с помощью ракет «воздух-воздух» Р-73РМД-2. Отметим, что данные задачи ранее отрабатывались пилотами этих машин во время учений. Хотя данные функции были изначально заложены в этот УБС, их применение в качестве перехватчиков в реальном бою состоялось.

    Также появилось сообщение о первом применении КСИР по американским военным базам в регионе некоей новейшей сверхтяжелой ракеты. Пока ничего нельзя сказать о ее хотя бы приблизительных характеристиках, даже название пока не озвучено. Но в любом случае можно не сомневаться, что упомянутыми боевыми системами новинки вооружений в данном конфликте не будут исчерпаны.

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации