CNBC сообщил о росте расходов США из-за иранских дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские дроны-камикадзе «Шахед» успешно обходят американские системы противовоздушной обороны и заставляют США и их союзников тратить многомиллионные боеприпасы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNBC.

Как отмечается в материале, несмотря на то, что большая часть атакующих дронов была перехвачена ракетами Patriot и другими системами США, многие «Шахеды» достигли своих целей.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что с начала боевых действий 65 из 941 иранского дрона поразили инфраструктурные объекты – порты, аэропорты, отели и центры обработки данных. Стоимость одного «Шахеда» оценивается от 20 до 50 тыс. долларов, тогда как ракеты ПВО, используемые Израилем и странами Персидского залива, обходятся в 3–12 млн долларов за единицу.

Американские эксперты отмечают, что Иран обладает значительными запасами дронов и способен производить их сотнями еженедельно. По их подсчетам, с начала конфликта по состоянию на 3 марта запущено более 2 тыс. таких БПЛА. При этом существует риск истощения запасов ракет ПВО у стран региона, если массированные налеты продолжатся, считают в исследовательском центре «Атлантический совет».

Эксперты также указывают, что США, изучив опыт применения «Шахедов» на Украине, разработали и применили собственный аналог против Ирана. Ряд американских СМИ сообщает о планах президента Дональда Трампа встретиться с представителями ВПК для обсуждения увеличения поставок боеприпасов.

Ранее Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран атакует военные объекты США и Израиля, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Агентство Bloomberg сообщило о скором истощении ракет-перехватчиков у США и Израиля. Туристы из России застряли в Израиле из-за отмены рейсов.