    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    Мнения
    Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    6 марта 2026, 05:28 • Новости дня

    Трамп: США примут любую помощь для борьбы с дронами Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона примет поддержку любого государства, чтобы защититься от БПЛА из Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Безусловно, я готов принять помощь от любого государства», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Так глава Белого дома отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, предложившего помощь в борьбе с иранскими дронами.

    Ранее глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил об участии более 50 тыс. военных в операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Сам Зеленский высказывался в поддержку нанесения ударов по Ирану со стороны Израиля и США.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.

    Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штабу в одной из ближневосточных стран.

    Иран заявил о неминуемом возмездии США за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

    Вооруженные силы Ирана провели девятнадцатую волну операции «Правдивое обещание 4» и нанесли удары по американским и израильским объектам ракетами и беспилотниками.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали истребитель F-15 близ горной цепи на севере страны, сообщают информационные агентства.

    Военный самолет засекли и ликвидировали в воздушном пространстве исламской республики, передает ТАСС.

    Местом инцидента стала территория, расположенная к северу от столицы Ирана, рядом с высотами Альборз.

    Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Также иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    5 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»

    Орбан: Венгрия использует политическую и финансовую силу против Киева для запуска «Дружбы»

    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении добиться от Киева возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с помощью политических и финансовых мер.

    Венгрия не намерена идти на компромиссы с Киевом и будет добиваться возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» силой, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он уточнил, что речь идет не о военной, а о политической и финансовой силе, которую Будапешт намерен применить в отношении украинских властей, передает ТАСС.

    По словам Орбана, его правительство будет настаивать на прекращении нефтяной блокады и рассматривает ситуацию как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», – заявил премьер-министр, выступая в Торгово-промышленной палате страны.

    Он подчеркнул, что Украина обязана восстановить работу трубопровода и выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не препятствуя энергоснабжению стран ЕС. Орбан заверил, что Венгрия не боится подобных противостояний и будет настаивать на своих требованиях.

    Напомним, что российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Будапешт ранее заявлял, что технических препятствий для поставок нет, а блокировка осуществляется Киевом по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия ограничила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала выделение ей военного кредита от ЕС на 90 млрд евро. Также правительство страны пообещало не поддерживать никакие решения Евросоюза в пользу Украины до возобновления транзита нефти.

    Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

    Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.


    6 марта 2026, 00:04 • Новости дня
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

    США выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США присоединились к России, Китаю и Нигеру в голосовании против резолюции, Совета управляющих МАГАТЭ по ядерному надзору, которая осуждает удары по энергетической инфраструктуре Украины как угрозу ядерной безопасности.

    Резолюция, принятая Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящим из 35 стран, является седьмой по Украине,  указало Reuters, отметив, что это первый случай, когда США выступили против подобного решения.

    «Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией», – говорится в американском заявлении.

    В течение последнего года президент Вашингтон оказывал давление на Киев с целью скорейшего заключения мирного соглашения. Как сообщили дипломаты на закрытом заседании, совет МАГАТЭ принял резолюцию 20 голосами «за», включая Францию, Великобританию, Австралию, Канаду, Южную Африку и Аргентину, десятью воздержавшимися и четырьмя голосами «против».

    Среди воздержавшихся были Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

    В тексте, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что комиссия «еще раз подчеркивает, что атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру Украины для обеспечения электроснабжения атомных электростанций, в том числе Запорожской АЭС, представляют собой прямую угрозу ядерной безопасности».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС. Совфед потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.

    5 марта 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме заявили о реальной угрозе Орбану из Киева

    Депутат Чепа предупредил о реальной угрозе Орбану из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева после блокировки кредита ЕС Украине, причём украинские спецслужбы ранее уже связывали с атаками на мировых лидеров, считают в Госдуме.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может находиться в реальной опасности из-за угроз, поступающих со стороны Киева, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, украинские спецслужбы уже принимали участие в покушениях на мировых лидеров, и ситуация становится особенно актуальной на фоне событий, связанных с Венесуэлой и Ираном.

    Чепа заявил: «Я думаю, грозит». Так депутат прокомментировал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Орбана после блокировки Венгрией кредита ЕС Украине на 90 млрд евро.

    Он также подчеркнул, что по определенной информации, украинские спецслужбы были причастны к покушению на президента США Дональда Трампа, а человек, совершивший попытку покушения, находился на Украине и контактировал со спецслужбами этой страны.

    По мнению Чепы, Вооруженные силы Украины часто вербуют людей для совершения терактов за незначительные суммы. При этом парламентарий отметил, что европейские лидеры, вероятнее всего, не дадут Владимиру Зеленскому открытую санкцию на покушение на Орбана, но вполне могут проигнорировать такое развитие событий.

    Он напомнил, что европейские политики остались безучастными к информации о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. Чепа подчеркнул, что в Европе часто закрывают глаза на возможность применения различного рода «грязного оружия» и любые потенциальные инциденты.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что передаст адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, если венгерский премьер продолжит блокировать помощь.

    Напомним, до этого Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против двадцатого пакета санкций против России. А Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, говоря о невозможности прокачки сырья по трубопроводу «Дружба».


    5 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    5 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обмена пленными на белорусско-украинской границе домой вернулись российские военные, включая многодетных отцов и считавшегося погибшим бойца, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в результате обмена, оказались многодетные отцы, сообщает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что более половины возвращенных находились в плену свыше года. Кроме того, среди освобожденных был военнослужащий, которого долгое время считали погибшим.

    Москалькова подчеркнула: «Сегодня удивительный момент... в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым». Она отметила, что в преддверии Международного женского дня 8 марта двести матерей и жен получат долгожданные известия о возвращении своих близких домой.

    По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата лично проинформируют семьи освободившихся военных в разных регионах страны. Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, спецслужбам и всем, кто принимал участие в организации обмена. Она добавила, что сотрудники аппарата омбудсмена ежедневно ведут работу по обращениям родных защитников, ожидая и приближая каждый обмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.

    Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    5 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины выступил с угрозой в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, Зеленский вел речь о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, в частности после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. Венгерский премьер также критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

    Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.


    5 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    Зеленский назвал восстановление «Дружбы» помощью Орбану на выборах

    Зеленский: Восстановление «Дружбы» может помочь Орбану на выборах

    Зеленский назвал восстановление «Дружбы» помощью Орбану на выборах
    @ EPA/ZSOLT SZIGETVARY/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский сообщил, против ремонта нефтепровода «Дружба», поскольку это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану успешно провести выборы.

    Владимир Зеленский заявил, что настроен против восстанавления работоспособности нефтепровода «Дружба», поскольку это может усилить позиции премьера Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления перед украинской прессой Зеленский прямо сказал: «Я бы его (трубопровод «Дружба» – ред.) не восстанавливал... потому что это российская нефть... а мы эту нефть должны дать Орбану, потому что он, бедненький, без этой российской нефти не может выиграть выборы?».

    Президент Украины также напомнил, что страна находится в состоянии конфликта с Россией, и подчеркнул, что возобновление экспорта нефти по этому маршруту напрямую связано с позицией Будапешта и интересами венгерского руководства.

    Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

    Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.


    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    «Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении

    Аракчи: США ждет катастрофа при наземном вторжении в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к ведению сухопутных боевых действий.

    В интервью NBC News он подчеркнул, что иранская армия не только не боится возможной наземной операции США, но и уверена в способности противостоять ей, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы их (США) ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, и это станет для них большой катастрофой», – заявил Аракчи.

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран ответит на возможную наземную операцию США.

    Военный министр США Пит Хегсет заявлял, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько реалистично использование США курдских сил в наземной операции против Ирана.

    5 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о намерении Украины уничтожить «Голубой поток» и «Турецкий поток»

    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные действия могут быть направлены на нанесение ущерба мировой экономике и свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин также упоминал эти угрозы накануне. Ранее Россия уже сталкивалась с диверсиями на стратегических энергетических объектах, что негативно сказалось на стабильности поставок энергоресурсов.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нападении на российский газовоз у берегов Мальты украинский след даже не пытались скрыть.

    Президент России сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

