Орбан уличил Зеленского во лжи о нефтепроводе «Дружба»

Орбан обвинил Зеленского во лжи из-за ситуации с «Дружбой»

Tекст: Вера Басилая

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, обвинил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает ТАСС.

Орбан заявил, что Киев установил нефтяную блокаду, отказавшись возобновить поставки нефти из России в Венгрию, и подчеркнул: «президент Зеленский лжет», заявляя, что трубопровод не восстановлен.

Премьер отметил, что западные европейцы верят Зеленскому, так как «не знают украинцев», и подчеркнул, что Венгрия тройной проверкой перепроверяет заявления со стороны Киева. Он предложил Еврокомиссии отправить на Украину группу экспертов для проверки состояния «Дружбы», однако согласия пока не получил, как и ответа на обращение к Зеленскому о возобновлении поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Орбан также сообщил, что на фоне враждебных шагов Киева Венгрия вынуждена усиливать защиту энергетических объектов, упомянув отправку военных и вертолетов на северо-восток страны, а также введение запрета на полеты беспилотников у границы с Украиной. Он напомнил, что венгерское правительство прекратило поставки дизельного топлива на Украину и заблокировало выделение военного кредита ЕС на 90 млрд евро Киеву, а также будет препятствовать иным решениям Брюсселя в пользу Украины. Аналогичные шаги, по словам Орбана, предприняла Словакия.

Ранее Орбан назвал блокировку нефтепровода «Дружба» политически мотивированным шагом Киева.

Глава МИД Петер Сийярто пообещал блокировать новый пакет санкций Евросоюза до возобновления транзита нефти.

Будапешт удвоил количество вертолетов у границы с Украиной для защиты энергообъектов.