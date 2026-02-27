  • Новость часаВзрыв произошел в доме на юго-западе Москвы
    Украина хочет заставить Европу мерзнуть за компанию
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Раскрыта схема DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 22:27 • Новости дня

    Взрыв произошел в доме на юго-западе Москвы

    Взрыв произошел в доме на юго-западе Москвы
    @ bbbreaking

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире жилого дома на улице Кадырова на юго-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в оперативных службах.

    Происшествие случилось в жилом комплексе на улице Кадырова на юго-западе столицы, передает ТАСС. Представители оперативных служб города сообщили детали инцидента.

    «На кухне в квартире жилого дома по улице Кадырова в Москве произошел взрыв. Предварительно, пострадал один человек», – сказал собеседник агентства.

    Помещение, где раздался хлопок, расположено на 16-м этаже здания, которое не газифицировано. Взрывной волной были выбиты стекла в трех окнах, но пожара удалось избежать. Специалисты полагают, что причиной разрушений стал бытовой газовый баллон.

    Источник в АО «Мосгаз» заявил, что дом, в котором произошел взрыв, не газифицирован. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

    В сентябре 2025 года в жилом доме на улице Фортунатовская взорвался газовый баллон.

    В мае того же года на юго-западе столицы произошел взрыв с последующим возгоранием в квартире на улице Генерала Тюленева. Жертвами трагедии стали четыре члена одной семьи.

    26 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, после чего общее число сбитых целей достигло 19 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в Max Собянин. Обломки сбитых БПЛА упали в разных районах, где сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее сообщалось о 15 сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных вражеских дронов, летевших на Москву, достигло 19.

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    26 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники полиции задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» на северо-западе Москвы.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, инцидент произошел в первой половине дня, передает ТАСС. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный орган девять человек. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности», – заявили в ведомстве.

    По данным источника агентства в правоохранительных органах, конфликт вспыхнул между охраной торгового центра и посетителями. Причиной драки стал бытовой конфликт.

    В октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, часть из которых использовали палки и лопаты.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    27 февраля 2026, 06:22 • Новости дня
    Вандал получил срок за порчу музея на Красной площади

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина, который повредил фасад здания Государственного исторического музея на Кпасной площади, признан виновным в вандализме и повреждении объекта культурного наследия.

    Гражданин, устроивший акцию с краской на Красной площади, приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу судов Москвы.

    Также он обязан выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница столицы получила четыре года колонии за ложную угрозу взрыва на Красной площади. В 2024 году Тверской суд приговорил двух женщин к принудительным работам за порчу памятника маршалу Жукову.

    25 февраля 2026, 12:47 • Новости дня
    Управление дорожным движением в московском районе Тушино доверили ИИ
    Управление дорожным движением в московском районе Тушино доверили ИИ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные власти впервые в мире внедрят систему управления дорожным трафиком целого жилого района с помощью нейросетей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Пилотный проект по регулированию транспортных потоков жилого массива посредством искусственного интеллекта заработает в столичном районе Тушино в 2026 году, передает «Интерфакс».

    Собянин назвал этот эксперимент уникальным событием мирового масштаба.

    Глава города также отметил планы по модернизации дорожной инфраструктуры. По его словам, доля «умных» светофоров в Москве увеличится до 80%.

    В декабре в Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали фиксировать неправильную остановку автомобилей.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщал о планах масштабного внедрения автономного транспорта в столице.

    26 февраля 2026, 20:28 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Отражена атака двух беспилотников, направлявшихся к Москве, передает РИА «Новости». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что оба БПЛА были уничтожены на подлете к городу.

    Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили два беспилотника в районе Москвы.

    26 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Москвич убил бывшую девушку и скрылся за границей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве молодой человек убил свою бывшую девушку, после чего скрылся за пределы России, он заочно арестован, сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

    Суд в Москве заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки. Она скончалась от множественных колото-резаных ран в больнице, сообщает ГСУ СК России по Москве.

    Трагедия произошла вечером 21 февраля 2026 года: девушку 2004 года рождения нашли в подъезде жилого дома в Ореховом проезде на юге столицы с серьезными травмами. Несмотря на помощь медиков, спасти ее не удалось. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство.

    В ходе следственных мероприятий удалось установить личность предполагаемого убийцы. По данным следствия, это бывший молодой человек погибшей, который сразу после преступления вылетел на территорию иностранного государства.

    Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изучили видеозаписи с камер наблюдения и допросили свидетелей. Обвиняемому заочно предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в жилом доме на улице Совхозной на юго-востоке Москвы был задержан 19-летний молодой человек по подозрению в убийстве бывшей девушки после ссоры.

    Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве водителя такси и участии в перестрелке на Рублевском шоссе. А в конце января в столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве пяти человек с использованием вафельницы почти тридцать лет назад.


    27 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей

    Google оштрафован в Москве на 16 млрд за неуплату предыдущих взысканий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья в Москве назначил компании Google штраф на сумму свыше 16 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания.

    Суд в Москве назначил Google штраф в размере свыше 16 млрд рублей за неуплату ранее наложенных административных взысканий. Решение вынес мировой судья № 236 Нагорного района столицы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

    В официальном сообщении суда отмечается: «Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 16 017 368 387,36 рублей».

    Статья, по которой вынесено решение, предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административного наказания, в данном случае – за неуплату штрафа в установленный законом срок. Сумма штрафа стала одной из крупнейших для иностранных IT-компаний в России.

    Ранее Таганский райсуд Москвы обязал американскую IT-корпорацию Google выплатить крупную сумму за отказ ограничить доступ к приложениям для обхода блокировок.

    До этого Верховный суд поддержал требования российских телеканалов к Google на сумму 91,5 квинтиллиона рублей. А в октябре 2024 года российский суд назначил IT-гиганту штраф в два ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов отечественных телеканалов.

    25 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Экскаватор опрокинулся в Москве, пострадал водитель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Тестовской улице экскаватор перевернулся при погрузке на платформу возле Третьего транспортного кольца, сообщили в прокуратуре города.

    ЧП случилось на Тестовской улице во время перемещения строительной машины.

    Спецтехника упала на бок при попытке заехать на транспортировочную платформу.

    Пострадал водитель экскаватора, его доставили в медучреждение, проводится проверка.

    В мае 2025 года на Варшавском шоссе грузовик врезался в остановку общественного транспорта. В марте того же года в столице автомобиль упал с четвертого этажа многоуровневой парковки.

    26 февраля 2026, 23:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подходе к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы средств ПВО три беспилотника, направлявшихся на Москву, были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

    Других подробностей о происшествии в настоящий момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19.

    За шесть часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских дронов, из которых 12 были направлены на Москву.

    25 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Подросток ранил сверстника из сигнального пистолета в кафе Мытищ

    Подросток случайно ранил ровесника из сигнального пистолета в кафе Мытищ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета, который сделал его сверстник, сообщили в полиции.

    В одном из кафе на Шараповском проезде в подмосковных Мытищах произошёл инцидент с участием двух подростков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений подростку.

    По предварительным данным, компания подростков находилась в кафе, когда во время игры, предположительно с сигнальным пистолетом, один из них случайно выстрелил в сторону друга. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

    Пострадавшему подростку 15 лет, его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 января подросток стрелял из пневматики возле ТРК «Академ-Парк» на Гражданском проспекте в Петербурге, в результате чего пострадала 22-летняя девушка.

    Ранее в Краснодаре восьмиклассник произвел случайный выстрел из сигнального пистолета в своей школе, в результате чего его одноклассник был госпитализирован с повреждением лица. А в сентябре в Москве 15-летний подросток во время ссоры выстрелил в голову 17-летнему знакомому, после чего пострадавшего госпитализировали.


    26 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Системы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Москвы системы ПВО уничтожили два беспилотника, обломки которых обнаружили на месте падения, угрозы для жителей не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в социальной сети Мах.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин. Позднее он добавил, что был сбит еще один беспилотник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации силами ПВО 60 украинских дронов над регионами России за три вечерних часа в среду. Ранее в среду днем силы ПВО сбили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами.


    27 февраля 2026, 18:39 • Новости дня
    Суд в Москве признал побег осужденного

    Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката

    Побег мужчины, ожидавшего адвоката на улице рядом с полицейским, был официально подтвержден Таганским судом Москвы.

    Информацию о побеге подтвердил Таганский суд Москвы, пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. По данным суда, 26 февраля 2026 года в 17.00 мск поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осужденного Алиева Ш. М., которому ранее назначили принудительные работы.

    Однако во время ожидания адвоката Алиев сбежал. Уточняется, что Алиев ждал адвоката на улице рядом с полицейским, и в 18.02 мск скрылся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подсудимый Байков покинул Московский суд Петербурга перед оглашением приговора. Ранее в Подмосковье полицейские задержали мужчину, который скрылся из зала суда Воронежа после избрания меры пресечения.

    А в Амурской области Следственный комитет возбудил дело о халатности из-за побега заключенного, которого сотрудники колонии оставили без надзора во время уборки территории.


    26 февраля 2026, 11:27 • Новости дня
    Названы главные направления поездок из Москвы пользователей каршеринга

    Нижний Новгород и Тула вошли в топ направлений каршеринга из Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В праздничные выходные февраля жители столицы чаще всего выбирали для поездок на арендованных автомобилях Тулу, Нижний Новгород и крупные торговые центры, такие данные предоставили сервисы «Делимобиль» и «Ситидрайв».

    В дни отдыха с 21 по 23 февраля москвичи активно путешествовали по стране, пишет агентство «Москва». Компании проанализировали маршруты передвижений россиян в этот период.

    «Традиционно в праздничные дни сохранялся интерес к торговым центрам: чаще всего ездили в «Авиапарк», «Европолис» и «Метрополис»», – заявили в пресс-службе «Делимобиля».

    Москвичи также охотно посещали парки Сокольники, ВДНХ и «Зарядье», а для культурного досуга выбирали зоопарк и цирк на Цветном бульваре.

    Лидерами среди междугородних маршрутов стали поездки из столицы в Тулу, Нижний Новгород и Петербург, а также из Нижнего в Казань. В «Ситидрайве» добавили, что стремительно набирают популярность путешествия во Владимирскую и Ярославскую области. Внутри Московского региона водители чаще всего направлялись в Красногорск, Мытищи и Одинцово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о росте интереса к новым туристическим маршрутам внутри страны. Аналитики отметили усиление тренда на короткие поездки выходного дня длительностью около двух суток. Исследование сервиса бронирования показало намерение каждого восьмого респондента путешествовать по России в период каникул.

    27 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Суд арестовал шестерых участников драки в ТРЦ «Щука»

    Суд арестовал шестерых участников драки в ТРЦ «Щука» на 15 суток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хорошевский суд столицы постановил арестовать шестерых участников драки в торгово-развлекательном центре «Щука» в Москве.

    Все нарушители признаны виновными по статье о мелком хулиганстве, передает ТАСС.

    Среди осужденных оказались Абаев А. М., Мадаев А. В., Плиев Ю. Р., Плиев М. У., Ашиханов А. М. и Мирзаметов Р. М. Им назначен административный арест на 15 суток каждому.

    Напомним, накануне сотрудники полиции задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» на северо-западе Москвы.

    27 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли

    Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли в хостеле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники уголовного розыска задержали подсудимого, сбежавшего из-под конвоя в центре российской столицы.

    Пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что мужчина 2001 года рождения самовольно покинул сопровождение при доставлении в Таганский район Москвы для избрания меры пресечения, передает ТАСС.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения удалось установить местонахождение беглеца. «Он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице», – уточнили в ведомстве.

    Ранее Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката.

    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива
    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны
    Профессор Чэнь Цюфань назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ
    Чемпион России по эндуро объяснил, почему могли пропасть туристы в Пермском крае
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России

  • О газете
    

