Взрыв произошел в доме на юго-западе Москвы

Tекст: Вера Басилая

Происшествие случилось в жилом комплексе на улице Кадырова на юго-западе столицы, передает ТАСС. Представители оперативных служб города сообщили детали инцидента.

«На кухне в квартире жилого дома по улице Кадырова в Москве произошел взрыв. Предварительно, пострадал один человек», – сказал собеседник агентства.

Помещение, где раздался хлопок, расположено на 16-м этаже здания, которое не газифицировано. Взрывной волной были выбиты стекла в трех окнах, но пожара удалось избежать. Специалисты полагают, что причиной разрушений стал бытовой газовый баллон.

Источник в АО «Мосгаз» заявил, что дом, в котором произошел взрыв, не газифицирован. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

В сентябре 2025 года в жилом доме на улице Фортунатовская взорвался газовый баллон.

В мае того же года на юго-западе столицы произошел взрыв с последующим возгоранием в квартире на улице Генерала Тюленева. Жертвами трагедии стали четыре члена одной семьи.