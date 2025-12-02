Чернышенко заявил о росте внутреннего туризма в России

Чернышенко: Внутренний туризм в России вырос на 4,8% за десять месяцев 2025 года

Tекст: Вера Басилая

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников на основе данных Росстата рассказали о показателях внутреннего туризма за десять месяцев этого года.

Туристический поток внутри страны за январь-октябрь текущего года достиг 76,2 млн поездок, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что «внутренний туризм показывает уверенный рост» и положительная динамика фиксируется даже в межсезонье.

Росту турпотока способствуют меры нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и поддержка федерального правительства. За последние годы показатели внутреннего туризма стабильно увеличиваются: в 2021 году число турпоездок составило 66,5 млн, в 2022 году этот показатель вырос до 73,1 млн, в 2023 году достиг 83,6 млн, а в 2024 году – 90 млн поездок. Чернышенко подчеркнул, что в 2024 году был поставлен рекорд за последние годы – показатель увеличился на 37% по сравнению с 2021 годом.

Министр экономического развития Максим Решетников добавил, что наибольший туристический поток по итогам десяти месяцев 2025 года приняли Москва (10,3 млн поездок), Краснодарский край (8,3 млн) и Петербург (6 млн). В десятку лидеров также вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край.

Особенно быстрый рост туризма наблюдался в регионах, активно развивающих туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика увеличила турпоток на 128%, Республика Адыгея – на 65%, Тверская область – на 49%, Калмыкия – на 47%, а Чукотский автономный округ – на 46%. Решетников отметил, что комплексное развитие инфраструктуры увеличивает привлекательность регионов и поддерживает тренд на расширение географии путешествий по России.

Продолжается развитие круглогодичных курортов, растет интерес к новым туристическим маршрутам как у россиян, так и у иностранных гостей. Помимо Москвы и Петербурга, все большей популярностью у туристов пользуются Краснодарский край, Татарстан и Дальний Восток.