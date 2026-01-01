  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 58 украинских БПЛА за восемь часов
    США принуждены вновь уважать Россию
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    13 комментариев
    1 января 2026, 13:00 • Новости дня

    Партию танков Т-90М «Прорыв» укомплектовали новогодними подарками

    «Уралвагонзавод» укомплектовал новые Т-90М новогодними наборами и аптечками

    Tекст: Вера Басилая

    Работники концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») добавили в отправленные в войска танки Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками, сообщили в концерне.

    Концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв», выполнив контрактные обязательства перед Минобороны за 2025 год, передает ТАСС.

    Отправленные в канун Нового года боевые машины были укомплектованы подарками для экипажей. Подобная практика будет продолжена и в 2026 году.

    Каждый танк получил по три новогодних набора, которые упаковывали представители молодежной организации УВЗ. Кроме того, бойцам передали альбомы с детскими рисунками и пожеланиями от заводчан. Общероссийский народный фронт также собрал для танкистов индивидуальные тактические аптечки.

    «Пусть наша броня служит надежной защитой русским воинам, хранит их жизни. Возвращайтесь с победой», – заявил исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.

    Представитель Минобороны отметил, что танкисты высоко ценят Т-90М, называя его между собой «танком Победы», и что обратная связь с участниками спецоперации помогает в доработке техники. Кроме того, стало известно, что танки получат комплекс активной защиты «Арена-М» с режимом «Антидрон» для борьбы с беспилотниками.

    Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией танка Т-90. Он получил новую башню, более мощный двигатель и современный многоканальный прицел. Одной из ключевых особенностей машины стала возможность обмениваться данными с другими танками в режиме реального времени.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что российские танки имеют дополнительную круговую защиту от дронов. Россия задает тренды в мировом танкостроении. Американские танки Abrams не обладают такой защитой, как у российских танков.

    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 21:12 • Новости дня
    Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с представителями стран Европы, на которой обсудил практические шаги для усиления гарантий безопасности для Украины.

    Переговоры, поводом для которых, как отмечается, стала инициатива американского президента Дональда Трампа, прошли при участии ключевых представителей государств, передает РИА «Новости».

    Стив Уиткофф сообщил, что стороны сфокусировались на вопросах укрепления гарантий безопасности для Украины, а также на разработке практических механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения долгосрочного мира.

    По словам Уиткоффа, «мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса, инициированного президентом США Дональдом Трампом, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и гарантировать, что она не возобновится».

    В переговорах приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, предприниматель Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Британии Джонатан Пауэлл, советник французского президента Эммануэль Бонн, секретарь совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров и советник главы правительства Германии Гюнтер Заутер.

    Уиткофф подчеркнул продуктивность состоявшейся беседы и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество сторон по данному направлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскритиковал своего спецпосланника Кита Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.

    Дональд Туск заявил о готовности США гарантировать безопасность Украине после подписания мирного соглашения.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Страны «БРИКС плюс» анонсировали совместные морские учения

    Страны «БРИКС плюс» сообщили о проведении в январе совместных морских учений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд государств «БРИКС плюс» проведут военно-морские учения у побережья ЮАР в январе 2026 года под руководством КНР, сообщили в Минобороны ЮАР.

    Учения с участием военно-морских сил «БРИКС плюс» состоятся с 9 по 16 января 2026 года, передает ТАСС. Министерство обороны Южно-Африканской Республики сообщило, что маневры пройдут под оперативным управлением КНР и будут называться «Воля к миру – 2026». В программе заявлены совместные операции, мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и защите морской экономической активности.

    Подразумевается, что основная задача маневров – сплочение военных моряков для совместного реагирования на угрозы. По информации портала News 24, учения пройдут в Южной Атлантике у мыса Доброй Надежды, рядом с Кейптауном. Как сообщает источник, в маневрах подтвердили участие военные корабли Китая, России, ЮАР и Ирана, также предположительно могут присоединиться Индонезия и Эфиопия.

    Ранее учения, известные как Mosi («Дым»), планировалось провести в ноябре у Кейптауна при участии КНР, России и ЮАР, но их пришлось отложить из-за проведения саммита Группы двадцати. После этого было решено расширить формат событий и увеличить число стран-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индонезия запланировали провести крупные военно-морские учения в 2026 году.

    В Шри-Ланке ранее прошли учения «Тропа росомахи – 2025» с участием российских и ланкийских военных.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Герасимов: В Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет

    Tекст: Катерина Туманова

    Темпы роста расширения полосы безопасности бойцами группы «Север» нарастают, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск.

    «В текущие месяцы темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов. Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов добавил, что войска группировки в освобожденных районах Курской области решают гуманитарные задачи, при этом инженерные подразделения «Северян» разминируют территории в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах.

    Глава Генштаба также отметил, что бойцы «Севера», создавая полосу безопасности при граничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, взяли под контроль около 950 кв. км территории.

    «Освобождено 32 населенных пунктов, в том числе 14 в Харьковской области и 18 в Сумской. Наиболее крупным из них является город Волчанск», – подчеркнул он.

    На пункте управления генерал Герасимов вручил военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды.

    «Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с награждением государственными наградами. Вы их получили за отвагу и мужество. Уверен, что вы и дальше будете так же инициативно, грамотно и мужественно действовать, выполнять задачи. Желаю вам дальнейших успехов в ходе выполнения боевых задач. И поздравляю с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, вам успехов и вашим родным и близким. Всего самого доброго», – сказал генерал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки в Харьковской области. «Северяне» сообщили, как ВСУ бьют из РСЗО по поселениям с мирными жителями.

    Комментарии (5)
    29 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продолжении разгрома ВСУ восточнее Купянска

    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Герасимов объявил, что российские силы продолжают уничтожать украинские подразделения в районе Купянска, а окруженная группировка ВСУ теряет позиции.

    Как передает ТАСС, подразделения группировки «Запад» продолжают наступательные действия против украинских войск восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол.

    По словам Валерия Герасимова, контролируемая окруженной группировкой ВСУ территория за последнее время сократилась более чем в два раза.

    В ходе доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба подчеркнул, что операция развивается успешно и российские силы удерживают инициативу.

    Подчеркивается, что действия российских войск наносят значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области.

    Российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Вооруженные силы России ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области и оказывают давление на формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Европы отправить 15 тыс. военных на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тысяч военнослужащих на Украину с целью контроля за мирным соглашением.

    Как передает Die Welt, европейские государства в составе так называемой коалиции желающих подготовили детальные планы по развертыванию от десяти до пятнадцати тысяч военных на Украине после заключения перемирия между Киевом и Москвой.

    По сведениям издания, гарантии безопасности для украинской стороны уже полностью проработаны британскими и французскими военными экспертами совместно с сотрудниками из Брюсселя.

    Источник издания заявил: «Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны. В основном они подготовлены военными экспертами британских и французских вооруженных сил при сотрудничестве с Брюсселем».

    Франция и Британия выразили готовность осуществлять контроль за соблюдением перемирия даже без мандата ООН или Евросоюза, считая достаточным только приглашение украинских властей.

    Контроль с воздуха и на море, согласно проекту, будет возложен на соседние с Украиной страны, в то время как решающую роль предлагается отвести Турции.

    Москва выступает против любых инициатив, связанных с присутствием западных военных контингентов на Украине, о чем неоднократно заявляли представители власти России. В частности, Дмитрий Песков отмечал, что такая позиция остается неизменной, а Сергей Лавров указывал, что любые иностранные военные гарантии недопустимы для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные дезертировали из Вооруженных сил Украины во время подготовки в странах Европы. Эксперты отметили, что даже если Москва предъявит доказательства атаки на резиденцию президента России, для Владимира Зеленского в Евросоюзе последствий не будет.

    В декабрьском рейтинге «недружественных правительств» Германия и Британия разделили первое место с 95 баллами, Польша переместилась на вторую строчку, а Австрия и Хорватия вновь вошли в топ-10. Средний балл враждебности вырос, эксперты выделили оформленное ядро конфронтации.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 16:32 • Новости дня
    Мужчина в Харькове выстрелил в военкома при задержании

    Tекст: Денис Тельманов

    В Немышлянском районе Харькова водитель выстрелил в военнослужащего военкомата во время проверки документов, но пострадавших не оказалось.

    В Харькове утром 31 декабря мужчина открыл огонь по сотруднику военкомата во время проверки документов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел около 9:00 в Немышлянском районе на улице Харьковских дивизий.

    По информации полиции Харьковской области, «42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего военкомата, после чего скрылся с места происшествия».

    В полиции уточнили, что сотрудник военкомата не пострадал. Какое именно оружие применил преступник – боевое или травматическое, не сообщается. Злоумышленника удалось задержать через несколько часов, в его отношении начато досудебное расследование по статье о хулиганстве.

    На фоне подобных ситуаций Financial Times писала, что у ВСУ возникли серьезные трудности с численностью личного состава, мобилизацией и дезертирством, причем на ряде участков фронта наблюдается острая нехватка военных.

    Насильственные меры мобилизации со стороны украинских военкоматов становятся причиной скандалов и общественного недовольства, а в Сети появляются видео, на которых мужчин насильно забирают с улиц или даже избивают.

    Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что массовые нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали обыденным явлением, включая злоупотребление полномочиями, избиения и спровоцированные ДТП.

    Множество украинских мужчин призывного возраста всеми способами избегают мобилизации, скрываясь, покидая страну или совершая нападения на военкоматы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и скончался во время проверки данных, причиной назвали сердечную недостаточность.

    В Ровно сотрудник ТЦК применил газовый баллончик против двух женщин, среди которых была мать с малолетним ребенком. В Харькове людей попытались доставить на мобилизацию силой, мужчину с сердечным заболеванием бросили на асфальте без помощи.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин заявил об успехах ВС России и отступлении ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подчеркнул успешное продвижение войск и отступление украинских подразделений на каждом участке соприкосновения, отметив уверенность российских военных.

    Российские войска продолжают движение вперед и успешно взламывают оборону противника, передает ТАСС.

    Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО заявил: «Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника, – указал верховный главнокомандующий. – Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области.

    Российские военные установили контроль над Высоким в Сумской области, а также над Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об отказе солдат ВСУ контратаковать у Мелового-Хатнего

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» в районе Меловое-Хатнее продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 м, поразив авиацией ВКС России 129 отмбр в районе Колодезного.

    «В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска идут суровые бои. На Хатненском участке ведется зачистка лесных массивов, причем противник подтянул резервы и контратакует.

    У Старицы российская авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 72 омбр и 127 отмбр в лесопосадках, штурмовики продвинулись на двух участках на 250 м, а в лесном массиве возле Лимана «Северяне» заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 650 м и отразив контратаку ВСУ.

    В Сумском и Краснопольском районах продвижение на шести участках фронта достигло 500 м. Авиация ВКС и артиллерия группировки войск «Север» отработали по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Павловки: уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17 отмбр, ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ сбежали с позиций в лесу возле Лимана. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.


    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 18:46 • Новости дня
    Белоусов назвал армию России самой боеспособной в мире

    Министр обороны Белоусов назвал армию России самой боеспособной в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что армия способна обеспечить суверенитет страны благодаря высокому уровню боеспособности.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия является самой боеспособной в мире, передает ТАСС. По его словам, итоги уходящего года показали значительное повышение возможностей вооруженных сил страны.

    Белоусов отметил: «Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны».

    Министр подчеркнул, что за прошедший год вооруженные силы продолжили укреплять свои позиции и улучшать потенциал, что позволило повысить эффективность выполнения поставленных задач.

    «В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу, героически сражаются за свою страну», - отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка за участие в освобождении Богуславки в Харьковской области.

    До этого глава Минобороны поздравил командование и личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад с освобождением Дибровы в ДНР.

    Белоусов также выступил в Совете безопасности с докладом по развитию искусственного интеллекта для повышения национальной безопасности и обороны.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» сообщили, как ВСУ бьют из РСЗО по поселениям с мирными жителями

    Бойцы «Севера» отметили наращивание живой силы ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения военнослужащих группировки войск «Север» продвигаются по нескольким направлениям, продавливая оборону ВСУ, при этом по занятым российскими военными поселениям ВСУ бьют, невзирая на наличие мирных жителей.

    «Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на семи участках в Сумском и Краснопольском районах. Общее продвижение составило до 550 м. В плен взяты двое военнослужащих ВСУ», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они добавили, что на Краснопольском районе ВСУ изо всех сил пытаются удержать позиции, поэтому командование перебросило туда подразделения 122 обр ТРО, а в район Мирополья переброшено до роты 116 обр ТРО.

    При этом по населенным пунктам Сумской области, которые заняты «Северянами», ВСУ регулярно бьет из РСЗО, в том числе «Вампир» и «Град», несмотря на наличие неэвакуированных мирных жителей.

    При попытке противника перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки, аэроразведка «Северян» вскрыла их замысел и в ходе комплексного огневого поражения одна группа была полностью уничтожена, вторая понесла потери.

    На Харьковском направлении южнее и восточнее Волчанска идут тяжелые встречные бои. На Хатненском участке идет зачистка лесопосадок. В районе Старицы штурмгруппы продвинулись на двух участках на 200 м, а в лесу юго-западнее Лимана – на 400 м, отразив контратаку ВСУ.

    В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись до 200 м по лесопосадкам. У  Мелового-Хатнего продвижение на девяти участках составило 700 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении. ВС России освободили Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы системы ПВО Минобороны над Москвой был уничтожен беспилотник, специалисты прибыли к месту падения его обломков.

    Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max, передает ТАСС.

    По его словам, «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву». В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Дополнительные подробности о происшествии и сведения о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Официальные структуры продолжают мониторинг воздушного пространства над городом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Дежурные средства ПВО утром в течение четырех часов сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Краснодарским краем.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил о уничтожении второго беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит при подлете к Москве, обломки упали, на место выехали специалисты для устранения последствий.

    Как передает ТАСС, уничтожен еще один беспилотник, который направлялся к Москве. О данном факте рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

    По словам Собянина, «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Деталей о типе аппарата и масштабах последствий не приводится.

    Сообщается, что экстренные службы оперативно прибыли к месту падения обломков и проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.

    Ранее в этот же день Собянин информировал о том, что средства ПВО Министерства обороны уже сбили другой беспилотник, приближавшийся к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник над Москвой, а специалисты прибыли к месту его падения. Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками по Белгородской области.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Орбан заявил, что 2026 год станет решающим для мира в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что от решений 2026 года будут зависеть мир или война в Европе, особенно на фоне противоречий США и ЕС.

    2026 год станет решающим для Европы с точки зрения войны и мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1, передает ТАСС.

    По его словам, уходящий 2025 год был переломным из-за впервые возникших противоречий в подходах США и Евросоюза к конфликту на Украине.

    «2025-й год был переломным, поскольку впервые за все время моего участия в международной политике, американцы и европейцы заняли противоположные позиции по вопросу стратегической важности», – подчеркнул Орбан.

    Глава венгерского правительства добавил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США вселило надежду на мирное урегулирование ситуации, но этот курс не был поддержан лидерами Евросоюза, решившими продолжить военную поддержку Киева.

    По оценке Орбана, если Евросоюз усилит поддержку Украины и вступит в прямую конфронтацию с Россией, конфликт может перерасти в войну на территории Европы.

    Орбан также сообщил, что 2026 год может стать временем принятия военного решения. Он заверил, что в случае победы возглавляемого им правительства на парламентских выборах Венгрия останется на стороне мира. Однако если победит оппозиция, ориентированная на нынешнее руководство Евросоюза, страна рискует быть втянутой в конфликт, считает Орбан.

    По его словам, Венгрии предстоит решить, поддерживать ли мирные усилия США или военные планы Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тыс. военнослужащих на Украину для контроля за мирным соглашением.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна самостоятельно преодолеет вызовы и не станет «игрушкой в руках великих держав». В декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств» Германия и Британия заняли первое место с рекордными 95 баллами, Польша оказалась на второй строчке, а Австрия и Хорватия вернулись в топ-10.

    Средний балл враждебности вырос, и эксперты зафиксировали окончательное формирование ядра конфронтации.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 14:07 • Новости дня
    Агент опроверг увольнение из армии актера Калюжного

    Агент опроверг отправку актера Калюжного в увольнение из армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сообщения в СМИ об увольнении Глеба Калюжного из армии опроверг представитель артиста, уточнив, что актер не планирует покидать военную службу в ближайшее время.

    Новости о том, что российского актера и музыканта Глеба Калюжного отпустили в увольнение из армии, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    Агент актера Григорий Сухов подчеркнул: «Нет, это неправда, не соответствует действительности». По его словам, в ближайшее время Калюжный не покинет службу и не уйдет в отпуск.

    На вопрос о том, будет ли актер уходить в увольнение в ближайшее время, Сухов ответил: «никак нет». Ранее в СМИ сообщалось, что Калюжный получил во второе за семь месяцев службы увольнение и уехал на семейное новоселье в Подмосковье. Однако агент опроверг эти сообщения, подчеркнув, что подобная информация не верна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте актера Глеба Калюжного обвинили в уклонении от военной службы, за что ему грозило до двух лет лишения свободы.

    В мае он решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш». Семья артиста проводила его в армию военной песней. Уголовное дело прекратили на следующий день после этого.

    Комментарии (0)
    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке – главная западная держава, США, стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

