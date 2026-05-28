Военный эксперт объяснил обилие биолабораторий США на Украине
Вашингтон открыл десятки исследовательских центров на украинской территории из-за наличия там квалифицированных, но низкооплачиваемых специалистов, этим объясняется размещение 40 биолабораторий США на Украине, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На Украине очень много специалистов, очень квалифицированные люди, образованные, и, естественно, это еще и очень дешевая рабочая сила, что, по сути, для Соединенных Штатов и было основным мотивирующим фактором для того, чтобы большую часть своих биолабораторий разместить на территории Украины», – заявил он ТАСС.
Национальная разведка США во главе с Тулси Габбард ранее инициировала масштабную проверку исследовательских центров в более чем 30 государствах. По данным газеты The New York Post, значительная часть профинансированных американскими налогоплательщиками объектов находилась на украинской территории. До 2022 года подобные лаборатории функционировали даже в Рубежном и Северодонецке.
