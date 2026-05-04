Финляндия и Эстония потребовали не допускать прилета украинских дронов на свою территорию

Tекст: Денис Тельманов

Финляндия и Эстония заявили о недопустимости попадания украинских беспилотников или их обломков на свою территорию, сообщает РИА «Новости».

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил: «Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны неприемлемы».

Он потребовал от Киева немедленно пресечь подобные инциденты.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с аналогичным заявлением, отметив, что обломки, возникающие в результате боевых действий, не должны проникать в воздушное пространство его страны.

Он подчеркнул, что Таллин особенно обеспокоен возможностью подобных происшествий, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне финское министерство обороны объявило о фиксации беспилотника у границы с Россией, а пограничники уточнили, что дронов было два.

После этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо лично сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости подобных нарушений. С конца марта местные финские власти неоднократно фиксировали пролеты беспилотников.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ранее утверждал, что аппараты используются для ударов по территории России, напоминая о праве Москвы на самооборону, если Финляндия сознательно разрешила Киеву подобные действия.

Помимо Финляндии и Эстонии, случаи залета украинских дронов отмечены также в Латвии и Литве.

Москва уже направила Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть свое воздушное пространство, однако официальные лица в Таллине отвергли обвинения в предоставлении подобного разрешения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финские силы обороны отказались сбивать дроны, которые пересекли границу страны из-за их близости к российской границе.

Власти Финляндии выразили обеспокоенность возможным ростом числа инцидентов с проникновением иностранных беспилотников после обнаружения нового БПЛА у границы с Россией.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности усилить защиту воздушного пространства страны после инцидентов с БПЛА, залетавшими с Украины.