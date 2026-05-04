В России согласовали план защиты молодежи от деструктивного поведения
Правительство утвердило комплекс из 41 меры профилактики деструктивного поведения российской молодежи, в него вошли мероприятия по противодействию негативному контенту в Сети.
Комплекс направлен на системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров, передает РИА «Новости».
Глава ведомства пояснил, что инициатива объединяет усилия государства и общества для эффективного ответа на современные вызовы цифровой среды. В создании плана участвовали 18 федеральных министерств, включая Минобороны, МВД и Минпросвещения, а также более 70 российских регионов.
Документ включает 41 системное мероприятие по шести ключевым направлениям. Особое внимание специалисты уделят мониторингу интернет-пространства, вопросам кибербезопасности и созданию медиапроектов для популяризации традиционных ценностей. Для оценки эффективности работы Росмолодежь планирует регулярно анализировать достигнутые результаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин потребовал от МВД усилить профилактику преступлений среди подростков. Генпрокурор Александр Гуцан заявил о двукратном росте числа вовлеченных в экстремизм детей.