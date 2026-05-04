Силы ПВО сбили два БПЛА над Рязанской областью

Малков сообщил о двух сбитых БПЛА над Рязанской областью

Tекст: Вера Басилая

В течение дня средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата в небе над Рязанской областью, сообщил в Max Малков. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура также осталась цела.

Ранее утром он уже информировал о ночном перехвате двух вражеских дронов.

Власти Москвы сообщили о росте числа атак беспилотников, за сутки их было девять, а за три дня – 26.

Минобороны перехватило 114 беспилотников над Россией.