Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.14 комментариев
ВСУ выдавали мертвых бойцов за живых в Константиновке
Украинские подразделения скрывают от высшего командования ВСУ большие потери в Константиновке. Как сообщили в российских силовых структурах, один из способов – выдать уже погибших солдат за действующих.
Украинские подразделения в районе Константиновки скрывают масштабные потери среди личного состава, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России. По их данным, особенно серьезные удары по ВСУ наносятся в промышленной зоне города, ее окрестностях, а также на территории колонии.
В силовых структурах рассказали, что командиры подразделений идут на различные ухищрения, чтобы не докладывать о потерях высшему командованию. Один из способов – выдавать погибших солдат за действующих, имитируя их присутствие на позициях и подавая ложные сведения о составе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оборона украинских войск в глубине Константиновки рухнула под массированными ударами Вооруженных сил России.
Российские подразделения разрезали группировку противника в южной части этого города.
Военнослужащие РФ почти полностью выдавили солдат ВСУ из соседнего населенного пункта Долгая Балка.