Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом Миропольем, Комаровкой и Новодмитровкой.

Противник при этом потерял более 160 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ около Великой Шапковки, Паламаревки, Шийковки, Боровой, Новосергеевки Харьковской области, Татьяновки, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Рай-Александровки, Малиновки, Николаевки, Ильиновки и Артема ДНР.

При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии у Шевченко, Светлого, Новотроицкого, Рубежного, Сергеевки, Белицкого ДНР, Веселого, Новоподгороднего и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и две станции РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Маломихайлови, Добропасово Днепропетровской области, Александрограда ДНР, Любицкого, Воздвижевки, Верхней Терсы и Мирного Запорожской области.

Противник потерял до 260 военнослужащих и склад материальных средств, отчитались в Минобороны.

Отметим, российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

Ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.