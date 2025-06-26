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    Чем опасна для России разведка Молдавии
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Эксперты оценили испытания Украиной УМПК неуправляемых авиабомб
    На известного российского блогера завели дело о склонении к изнасилованию
    Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
    Уиткофф назвал Ближний Восток примером для Украины
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    Суд в Ереване арестовал архиепископа Галстаняна
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    12 комментариев
    26 июня 2025, 10:05 • Новости дня

    Стало известно о масштабном сбое в украинском приложении «Резерв+»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабный сбой в приложении «Резерв+» затруднил обновление данных и оформление отсрочки от мобилизации для украинцев.

    Масштабные сбои наблюдаются на Украине в приложении «Резерв+», предназначенном для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации, передает ТАСС со ссылкой на издание «Инсайдер». При попытке входа пользователям отображается уведомление о технической проблеме. Власти рекомендуют украинцам иметь при себе бумажные документы для подтверждения отсрочки на случай проверки на улице или при оформлении различных услуг.

    Причины сбоя пока не комментировались Министерством обороны Украины, которое и разрабатывало сервис. Как отмечает агентство РБК-Украина, подобные массовые сбои происходят в приложении не впервые: с начала года уже зафиксировано несколько аналогичных случаев.

    «Резерв+» был запущен в мае 2023 года. Он предоставляет гражданам Украины возможность обновлять свои военно-учетные данные через интернет без необходимости личного визита в военкомат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбой в работе онлайн-сервисов «Укржелдороги» парализовал продажу билетов на Украине. На Украине произошел сбой в работе международных платежных систем Visa и Mastercard. Министерство обороны Украины сообщило о сбое в приложении «Резерв+».

    25 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    На пресс-конференции в Гааге он отметил: «Не будет военного решения этого конфликта», передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул необходимость усиления экономического давления на Москву и напомнил, что Евросоюз планирует в четверг рассмотреть введение 18-го по счету пакета санкций. По его словам, только европейских мер недостаточно, и требуется более активное участие Соединенных Штатов в санкционной политике.

    Канцлер также отметил, что на полях саммита НАТО вновь встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил Трампу о желании Евросоюза видеть дополнительные санкции против России и со стороны Вашингтона.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предпочитает дипломатические инструменты в урегулировании украинского конфликта, но необходимо устранить первопричины кризиса в этой стране. Также он отмечал, что политика России на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты.

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    25 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ

    Более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников ликвидировали под Сумами

    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.

    Более 30 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины уничтожены в Сумской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние сутки ВСУ дважды пытались контратаковать в направлении села Локня от села Юнаковка.

    В атаках принимали участие около 50 человек из 156-й отдельной механизированной бригады, известной как «британская». В результате противодействия российских десантников и ударов операторов БПЛА ВСУ потеряли более 30 человек, среди которых были британские наемники.

    Также российские войска уничтожили пункты связи ВСУ, скрытые в лесополосах с помощью FPV-дронов, после чего связь с несколькими украинскими подразделениями была полностью нарушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева усилили группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

    Российские войска за последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области

    В НАТО отметили продвижение России и создание буферной зоны в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепились в ряде районов Сумской области, параллельно формируя буферную зону на приграничных территориях для повышения безопасности, сообщил портал Defense One.

    Неназванный высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Россия продолжает устойчиво продвигаться в Сумской области. По его словам, Россия «продолжает создавать буферную зону», передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

    Ранее сообщалось, что российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

    Силы Киева усилили группировку в этом регионе, перебросив туда малообученных новобранцев и подразделения с Донецкого направления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки прикрыть Сумы обошлись ВСУ очень дорого.

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    25 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса, Трамп не стал раскрывать, какие именно шаги он считает необходимыми для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, по их мнению, его заявление свидетельствует о возможной готовности Соединенных Штатов усилить свое участие в урегулировании украинского вопроса, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 13:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ялту в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенка и Шевченко (ДНР), в Успеновке и Сладком (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции по переднему краю, поразив две тяжелые механизированные, механизированную, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка ВСУ и бригаду теробороны у Радянского, Андреевки, Новой Сечи, Алексеевки, Кондратовки, Храповщини, Юнаковки и Садков в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Песчаного, Шабельного, Гранов, Уды, Волчанских Хуторов и Волчанска. Украинская сторона потеряла до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь артиллерийских орудий, уничтожены склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум пограничным отрядам у Григоровки, Гороховатки и Купянска (Харьковская область), Среднего, Шандриголово и Карповки (ДНР). ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, британскую гаубицу L-119, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки поразили три механизированных, горно-штурмовую, аэромобильную бригаду ВСУ и бригаду нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) у Серебрянки, Липовки, Петровки, Северска, Приволья, Резниковки, Часова Яра и Иванополья в ДНР. В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

    Группировка войск «Центр» поразила пять механизированных, воздушно-десантную, горно-штурмовую бригады, два штурмовых полка, бригаду беспилотных систем, две бригады морской пехоты и две бригады нацгвардии у Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в ДНР.

    В зоне ответственности этой группировки украинские формирования потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины «Казак», шесть артиллерийских орудий, склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны у Приморского, Степногорска, Новопавловки в Запорожской области, уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, четыре артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18 и машину управления, а также нанесли удары по украинским предприятиям ВПК, цехам беспилотников, нефтебазе и временным пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 335 самолетных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки в прошлые сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    25 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    Рубио заявил о риске закрытия окна переговоров с Россией в случае санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

    США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы, передает ТАСС. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью газете Politico.

    Рубио подчеркнул, что введение очередных рестрикций фактически закроет окно для диалога с Россией. «Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле присутствовали высокопоставленные европейские представители. Ермак провел встречу с Рубио по поводу переговоров и вновь попросил военную помощь. Мединский рассказал о реакции Киева на предложение России о гуманитарной паузе.

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    25 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Украине требует особого внимания и отличается высокой сложностью по сравнению с другими мировыми конфликтами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

    Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

    Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    25 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300ПТ и РЛС П-18 Украины
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали пусковую установку комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18, а также объекты снабжения и производств противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам ВСУ. В результате было уничтожено несколько ключевых целей, включая пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления.

    Также обстрелу подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе цеха по производству беспилотников, нефтебаза, снабжавшая топливом подразделения ВСУ в Донбассе, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 137 различных районах.

    Напомним, российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

    Ранее ВС России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    26 июня 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Washington Post

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о способности разрешить украинский конфликт за 24 часа и заявил, что этот конфликт – один из самых сложных.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге ответил на вопрос о том, почему его обещание решить украинский вопрос за 24 часа не реализовалось.

    «Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент России) Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (лидером киевского режима Владимиром) Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    При этом на прошлой неделе он сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    25 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье

    ФСБ уничтожила в Подмосковье готовивших теракт двух пособников спецслужб Киева

    Tекст: Вера Басилая

    В Московской области были ликвидированы двое граждан России, которые пытались извлечь из тайника взрывное устройство для совершения теракта против военного по указу спецслужб Киева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    В Московской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили двое россиян – пособников спецслужб Украины, передает ТАСС.

    По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанные планировали совершить нападение на одного из российских военнослужащих с использованием самодельного взрывного устройства.

    Правоохранители обнаружили злоумышленников вблизи садоводческого товарищества, когда те доставали взрывное устройство из тайника. При попытке задержания подозреваемые открыли огонь по сотрудникам ФСБ.

    В результате завязавшейся перестрелки оба подозреваемых были нейтрализованы ответным огнем. В ведомстве заявили, что найденное устройство планировалось применить для осуществления террористического акта в столичном регионе.

    Ранее ФСБ задержала двух граждан Молдавии за шпионаж против России.

    На границе России задержали группу украинских диверсантов, переодетых в гражданское.

    В Запорожской области ФСБ задержала трех россиян, которые пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.

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    25 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    В Гааге стартовала встреча Трампа и Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп приступил ко встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге, сообщают украинские СМИ.

    Встреча проходит в закрытом формате, пресса не присутствует, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Пока подробностей не приводится.

    Ранее Трамп указывал на сложные обстоятельства, в которых оказался глава киевского режима. В ответ Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы.

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