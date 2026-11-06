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Экспортеры вернули в Россию 99,5% выручки за реализацию продукции
Глава Росфинмониторинга Чиханчин сообщил о возврате экспортерами 99,5% выручки
Российские экспортеры возвращают в страну 99,5% выручки за реализацию продукции, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Для нас очень важно было и решение другой задачи, которую Вы поставили, это валютный мониторинг. Мы взяли на контроль наших экспортеров – возвращение валютной выручки сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию, и 87% – уже расчеты идут в национальных валютах», – цитирует Чиханчина РИА «Новости».
В августе прошлого года правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. В кабинете министров объяснили это решение укреплением и стабилизацией курса рубля, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.
Механизм обязательной продажи валютной выручки ввели в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса национальной валюты. Впоследствии власти неоднократно смягчали эти нормы, снижая пороги репатриации и суммарной продажи выручки по внешнеторговым контрактам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Директор службы сообщил о заморозке более 1 млрд рублей на счетах причастных к терроризму лиц. Чиханчин заявил о снижении эффективности глобальной антиотмывочной системы из-за введения односторонних санкций.