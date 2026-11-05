Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Песков сообщил о проведении прямой линии Путина до конца года
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина уже ведется и она состоится до конца года.
«Как вы знаете, сейчас ведется подготовка к прямой линии, которая состоится до конца этого года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин запланировал совещание с правительством по подготовке к программе «Итоги года».
В среду глава государства решил обсудить с министрами промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.
В прошлом месяце представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о совмещении прямой линии и большой пресс-конференции.