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    5 ноября 2026, 10:20 • Справки

    Компенсация за задержку или отмену авиарейса в 2026 году: права пассажира и порядок получения выплат

    Компенсация за задержку или отмену авиарейса в 2026 году: права пассажира и порядок получения выплат
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Задержка или отмена рейса - ситуация, при которой пассажир может иметь право на бесплатное обслуживание в аэропорту, денежную компенсацию и возврат стоимости билета. Ниже разобраны основания для выплат, их размеры и алгоритм действий.

    Задержка рейса: что положено пассажиру по закону

    Обязанности авиаперевозчика при задержке рейса регулируются Федеральными авиационными правилами (приказ Минтранса № 82 в редакции приказа № 341 от 15 октября 2025 года, действующей с 1 марта 2026 года). Перечень бесплатных услуг зависит от времени ожидания, а сами услуги предоставляются независимо от причины задержки - в том числе при неблагоприятных метеоусловиях и устранении неисправности воздушного судна.

    Время ожидания отсчитывается от времени отправления рейса, указанного в билете, до начала посадки в самолёт. Дневным считается время с 6:01 до 21:59, ночным - с 22:00 до 6:00. Режим определяется по времени вылета, указанному в билете, и не меняется, если вылет перенесли с дня на ночь или наоборот.

    Пассажир вправе получить в аэропорту:

    • при ожидании более 2 часов - питьевую воду (не позднее чем через час после истечения этого срока);

    • более 4 часов - горячее питание и напитки (не позднее чем через два часа после истечения этого срока), далее каждые 6 часов днём и каждые 8 часов ночью;

    • более 8 часов днём или 6 часов ночью - размещение в гостинице (не позднее чем через два часа после истечения этого срока) и бесплатный трансфер «аэропорт - гостиница - аэропорт»;

    • при путешествии с детьми до 7 лет - доступ в комнату матери и ребёнка;

    • бесплатное хранение багажа на весь период ожидания.

    Воду и питание перевозчик может предоставить не напрямую, а через бумажные или электронные ваучеры, которые принимают в кафе аэропорта, гостинице или других местах, указанных в правилах перевозчика. Для получения услуг необходимо обращаться к представителю перевозчика на стойке регистрации или в сервисной службе аэропорта.

    Компенсация за задержку рейса: размер выплат

    Согласно статье 120 Воздушного кодекса РФ, за каждый час просрочки доставки пассажира перевозчик уплачивает штраф в размере 100 рублей (ставка действует с 1 апреля 2024 года, до этого было 25 рублей). Общая сумма штрафа ограничена 50 % провозной платы. Выплата не производится, если перевозчик докажет, что задержка произошла вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

    Дополнительно пассажир вправе требовать:

    • возмещения убытков в полном объёме сверх штрафа - это право прямо закреплено той же статьёй 120 ВК РФ. Речь о расходах на такси, гостиницу, питание при отсутствии надлежащего обслуживания в аэропорту, пропавших стыковочных билетах и т. п. (при условии, что расходы подтверждены документами);

    • компенсации морального вреда - через суд на основании статьи 15 Закона «О защите прав потребителей»;

    • неустойки 3 % за каждый день просрочки возврата денег за билет по статьям 28 и 31 того же закона. Взыскать такую неустойку за саму задержку рейса, как правило, не удаётся: суды обычно исходят из того, что ответственность за просрочку доставки установлена специальной нормой - статьёй 120 ВК РФ. Единой практики по этому вопросу нет.

    На международных рейсах между государствами - участниками конвенции действует Монреальская конвенция 1999 года: с 28 декабря 2024 года ответственность перевозчика за задержку ограничена суммой 6303 СПЗ (специальных прав заимствования) на пассажира - около 710 тысяч рублей по курсу ЦБ на 2 октября 2026 года (113,19 рубля за 1 СПЗ).

    Отмена рейса: что делать и как вернуть деньги

    При отмене рейса, при задержке рейса более чем на 30 минут от указанного в билете времени отправления, а также при вылете раньше указанного в билете времени пассажир имеет право выбрать один из вариантов:

    • возврат полной уплаченной за перевозку суммы в связи с вынужденным отказом от перевозки, включая невозвратные тарифы и сборы перевозчика (сервисные сборы агентов возвращаются по условиям агента);

    • бесплатную перевозку ближайшим рейсом того же перевозчика до пункта назначения;

    • перевозку по маршруту с пересадкой или рейсом другой авиакомпании по согласованию с перевозчиком;

    • возврат к пункту отправления с полным возмещением стоимости перелёта (если перевозка прервана в промежуточном пункте).

    Задержка не более 30 минут не считается основанием для вынужденного отказа.

    Для оформления возврата нужен документ, подтверждающий вынужденный характер отказа от перевозки: отметка на маршрутной квитанции, отдельная справка или электронный документ, который перевозчик вправе направить пассажиру. Заявление подаётся через сайт перевозчика, кассу продаж или агента, у которого приобретался билет. Конкретный срок возврата средств закон не устанавливает - он зависит от правил перевозчика и способа оплаты; на практике обычно до 30 календарных дней с даты обращения. Для билетов, оплаченных картой, деньги зачисляются на ту же карту.

    Как зафиксировать задержку или отмену

    Для последующего обращения за компенсацией необходимо документально подтвердить факт нарушения. Рекомендуется:

    • запросить у перевозчика подтверждение задержки или отмены - отметку на маршрутной квитанции, справку в представительстве перевозчика или у дежурного по аэропорту либо документ в электронном виде;

    • попросить указать в справке причину задержки и фактическое время вылета;

    • сохранить посадочный талон (бумажный или электронный), электронный билет и все платёжные документы на дополнительные расходы;

    • сделать скриншоты онлайн-табло аэропорта и уведомлений авиакомпании.

    Отсутствие отметки не лишает пассажира права на компенсацию, однако её наличие упрощает доказывание в случае спора.

    Порядок подачи претензии к авиакомпании

    Претензия подаётся в письменной форме непосредственно перевозчику. При внутренних перевозках срок её предъявления - 6 месяцев со дня наступления события, послужившего основанием для претензии, то есть со дня задержки или отмены рейса (статья 126 Воздушного кодекса РФ). Авиакомпания обязана рассмотреть претензию и письменно ответить в течение 30 дней со дня её поступления (статья 127.1 ВК РФ).

    В претензии указываются:

    • ФИО, паспортные и контактные данные пассажира;

    • номер рейса, дата, маршрут, номер билета;

    • описание нарушения со ссылкой на фактическое время задержки;

    • требуемая сумма с расчётом по статье 120 ВК РФ и перечень возмещаемых расходов;

    • банковские реквизиты для перечисления;

    • перечень прилагаемых копий подтверждающих документов - билета, посадочного талона, справки, чеков.

    Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо через официальную форму на сайте перевозчика. При отказе или отсутствии ответа в установленный срок пассажир вправе обратиться в Роспотребнадзор, Росавиацию или в суд по месту жительства.

    Когда компенсация не выплачивается

    Перевозчик освобождается от уплаты штрафа за задержку или отмену рейса в случаях, предусмотренных статьёй 120 ВК РФ (непреодолимая сила, устранение неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, иные обстоятельства, не зависящие от перевозчика). На практике к таким обстоятельствам относят:

    • неблагоприятные метеоусловия в аэропорту вылета, назначения или на запасных аэродромах;

    • технические неисправности, угрожающие жизни или здоровью пассажиров;

    • забастовки, военные действия, ограничения воздушного пространства;

    • иные обстоятельства непреодолимой силы, подтверждённые документально.

    При этом обязанность по бесплатному обслуживанию в аэропорту - вода, питание, размещение в гостинице - сохраняется в полном объёме вне зависимости от причины задержки, как и право на возврат денег при вынужденном отказе от перевозки.

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