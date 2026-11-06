  • Новость часаПоставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    6 ноября 2026, 10:03 • Новости дня

    В ДТП со скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    В результате опрокидывания скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Приморском округе Архангельской области автомобиль скорой помощи съехал в кювет и опрокинулся на дороге к аэропорту, в результате чего пострадали четыре человека.

    Авария произошла на участке федеральной автодороги, ведущей к международному аэропорту Архангельск от трассы М-8 «Холмогоры», сообщает региональное УМВД.

    Водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

    В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пациентка, которую перевозили лежа на носилках, ее госпитализировали с травмами. Водителю и двум другим пассажирам также потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на трассе в Архангельской области опрокинулась машина скорой помощи.

    В Омской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи.

    В Находке Приморского края четыре человека получили травмы в результате ДТП с грузовиком и скорой.

    5 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год

    Гендиректор Ferrari сообщил о бронировании всех электромобилей Luce на 2027 год

    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год
    @ Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Виньи заявил, что все электромобили Luce, производство которых запланировано на 2027 год, уже забронированы покупателями.

    Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce вызвал высокий спрос у клиентов, передает РИА «Новости». «Все заказы на 2027 год уже распределены», – заявил Виньи. Он отметил, что первый в истории Luce продали на аукционе за 40 млн долларов. Точное число электромобилей, запланированных к производству на следующий год, глава Ferrari не указал.

    В конце июля Financial Times сообщала, что в 2026 году компания планирует продать менее 500 электромобилей. Долгосрочный план подразумевает продажу около 600 машин в год. Начало поставок электромобилей Luce ожидается в четвертом квартале.

    Ferrari представила свою первую электрическую модель в конце мая. Дизайн полноприводного четырехдверного седана разработала студия Love From под руководством бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва. Новинка подверглась критике в соцсетях, из-за чего капитализация компании за день упала почти на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в три тысячи реализованных машин.

    В мае инновационный дизайн электромобиля Luce вызвал резкую критику в социальных сетях.

    Итальянский автопроизводитель Ferrari представил в Риме полностью электрическую модель Ferrari Luce.

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    3 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    Автоюрист объяснил разницу между осмотром и досмотром автомобиля

    Автоюрист Воропаев: Осмотр машины происходит без проникновения в салон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, чем осмотр машины сотрудниками ГИБДД отличается от досмотра.

    Осмотр представляет собой повседневную процедуру, при которой инспектор визуально изучает транспортное средство, не проникая в салон или бардачок без разрешения владельца, пояснил «Газете.Ru» специалист.

    Цель осмотра – выявить внешние недостатки. Эта мера не описана в Кодексе об административных правонарушениях, и процессуальные документы при ней не составляются.

    Досмотр является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении и четко прописан в КоАП, отметил юрист.

    Для проведения досмотра требуются законные основания, составление протокола и участие двух понятых либо видеозапись. При досмотре инспектор может открывать бардачок и проверять содержимое машины, если подозревает наличие предметов правонарушения, таких как наркотики, оружие или опасные грузы. Досмотр предполагает активные действия инспектора внутри автомобиля при соблюдении процессуальных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоюрист Лев Воропаев сообщил об обязательном введении видеозаписи при сдаче теоретического экзамена на права с 1 марта 2027 года. Автоюрист заявил об автоматическом лишении прав водителей с медицинскими противопоказаниями. Летом Лев Воропаев предупредил о риске лишения водительского удостоверения за оставление номера телефона на стекле после мелкого ДТП.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Новые силовые агрегаты доступны начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость автомобилей с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 млн 845 тыс. рублей, доплата за вариатор – 45 тыс. рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    3 ноября 2026, 21:44 • Новости дня
    Комитет Госдумы по транспорту одобрил регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешит МВД регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.

    Согласно документу, регистрирующий орган получит право определять особенности совершения регистрационных действий для машин, которые числятся в международном розыске, передает РИА «Новости».

    Кроме того, из закона уберут безусловный запрет на такие действия – он сохранится, но с исключением для случаев, когда применяются эти особенности.

    Зампред комитета Георгий Камнев отметил, что проект призван создать механизм для решения сложных ситуаций с регистрацией разыскиваемых авто. В пояснительной записке указано, что в Россию часто ввозят машины, которые затем оказываются в розыске по инициативе недружественных стран, не сообщающих причин. В результате владельцы не могут снять авто с розыска даже после суда.

    Палата парламента может рассмотреть эту инициативу в первом чтении 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД России сообщило о снятии с розыска 665 обнаруженных на территории страны автомобилей по запросам Канады и Германии.

    В марте депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить злостным неплательщикам алиментов регистрацию машин.

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    4 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате столкновения легкового автомобиля и грузовой автомашины на трассе в Пермском крае погибли четыре человека, сообщил источник в экстренных службах региона.

    Авария произошла на автодороге Кукуштан – Чайковский. На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле. Водитель КамАЗа не пострадал», – добавил он.

    Краевая прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Пермском крае. Весной в регионе в результате столкновения вылетевшего на встречную полосу грузовика с легковым автомобилем погибла семья с несовершеннолетними детьми. В январе министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщила о гибели четырех человек в ДТП с участием санитарного автомобиля.

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    5 ноября 2026, 14:59 • Новости дня
    Автоэксперт перечислил частые ошибки при подготовке автомобиля к зиме

    Россиянам объяснили опасность использования неразбавленного антифриза зимой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автоэксперт Ашот Ерицян перечислил нюансы, о которых часто забывают водители при подготовке транспортного средства к зимнему сезону.

    Автоэксперт Ашот Ерицян назвал «Ленте.ру» самые распространенные ошибки при подготовке машины к зиме. По его словам, в частности, менять антифриз в автомобиле лучше до наступления устойчивых морозов, при этом нельзя заливать неразбавленный концентрат. Дело в том, что чистый этиленгликоль замерзает при температуре ниже минус 13 градусов, тогда как его смесь с водой в равных пропорциях выдерживает до минус 37 градусов.

    Из-за сокращения светового дня многие водители устанавливают более мощные лампы в фары, однако это может привести к перегреву разъемов и повреждению отражателей, считает специалист.

    «Если штатного освещения недостаточно, сначала стоит проверить состояние фар и их регулировку. Причиной плохой видимости могут быть помутневшие стекла или неправильно настроенный свет», – указал Ерицян.

    Владельцам дизельных машин эксперт напомнил о необходимости перехода на зимнее топливо до первых морозов. Если летняя солярка уже замерзла, добавлять антигель бесполезно – потребуется размораживатель топлива или теплый гараж. Водителям электрокаров специалист посоветовал держать в багажнике запасной кабель для зарядки, так как на сильном морозе провода дубеют и могут треснуть.

    Ерицян также не рекомендовал увлекаться покупкой зимних автоаксессуаров. По его словам, компактные обогреватели салона от прикуривателя имеют слишком малую мощность, провода чехлов на руль с подогревом мешают управлению, а электрические скребки для стекол почти не экономят время по сравнению с обычными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоэксперт Андрей Тумкин заявил о необходимости проверки светотехники и тормозной системы перед наступлением холодов.

    В апреле Ашот Ерицян предупредил о сокращении ресурса мотора из-за длительной работы автомобиля на холостом ходу.

    В феврале правоохранительные органы сообщили об использовании злоумышленниками морозов для обмана водителей при продаже аккумуляторов и антифриза.

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    4 ноября 2026, 10:54 • Новости дня
    Прибыль автоконцерна BMW за девять месяцев упала на треть

    Прибыль германского автоконцерна BMW за девять месяцев упала на 35,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Прибыль германского автомобильного концерна BMW за первые девять месяцев текущего года снизилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне кризиса в отрасли.

    По итогам первых девяти месяцев года прибыль германского автомобильного концерна до вычета процентов и налогов составила 5,2 млрд евро, показав худший результат с 2020 года, передает ТАСС.

    Чистая прибыль компании за этот период достигла 4,3 млрд евро, что на 24% меньше показателей прошлого года. Оборот автопроизводителя сократился на 7,3% и составил 92,7 млрд евро.

    Падение показателей происходит на фоне общего кризиса автомобильной промышленности Германии. Негативное влияние на отрасль оказывают последствия пандемии, резкий рост цен на энергоносители с 2022 года и возросшая конкуренция со стороны китайских производителей. Ситуацию также осложняют торговые пошлины США и кризис на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек с 2019 года.

    Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3%.

    Летом экономический кризис и нехватка кадров привели к прекращению работы почти 200 тыс. предприятий в Германии.

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    5 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    GAC Toyota решила отозвать 121 тыс. автомобилей в Китае из-за дефектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания GAC Toyota планирует отозвать в Китае более 121 тыс. автомобилей из-за различных технических дефектов, в том числе проблем с рулевым управлением и тормозной системой.

    Отзыв начнется 4 ноября и затронет 100,1 тыс. автомобилей модели bZ3X, произведенных с 27 февраля 2025 по 26 марта 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

    В отзываемых bZ3X выявлена недостаточно продуманная конструкция гайки крепления тяги переднего стабилизатора, что может привести к ее ослаблению и появлению постороннего шума.

    Также компания отзовет 18,1 тыс. автомобилей модели bZ7, произведенных с 28 октября 2025 по 3 августа 2026 года, и 2,9 тыс. автомобилей той же модели, выпущенных с 10 марта по 15 мая этого года.

    В машинах bZ7, произведенных с октября прошлого года, из-за недостатков программы управления функцией комфортной парковки может быть снижено тормозное усилие. В автомобилях, выпущенных с марта по май, выявлена угроза непреднамеренного поворота руля при активации интегрированной функции помощи. Отмечается, что компания бесплатно устранит все выявленные дефекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе автопроизводитель Tesla столкнулся с необходимостью отзыва 3 млн электромобилей в Китае из-за проблемы с дверными ручками.

    В мае южнокорейский автопроизводитель Hyundai запланировал вернуть в сервисные центры более 54 тыс. машин Elantra из-за возможного перегрева блока управления.

    В апреле китайский автопроизводитель FAW решил отозвать 14 тыс. грузовиков CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений и возможной замены комплектующих.

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    5 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Автоэксперт назвал правила сезонного хранения шин

    Автоэксперт Осин: Комплект резины лучше хранить вертикально

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Резину без дисков лучше всего хранить в вертикальном положении и подальше от солнечных лучей, сказал автомобильный эксперт Денис Осин.

    Альтернативой балконам и кладовым для автомобилистов стали шиномонтажные мастерские и складские компании, предлагающие совместить замену шин с передачей комплекта на сезонное хранение, пояснил Осин «Газете.Ru».

    Цена услуги зависит от региона и диаметра колес. В Москве и Петербурге хранение комплекта обойдется от 3 тыс. до 8 тыс. рублей за сезон в шесть-семь месяцев. В многоквартирном доме оставлять резину в коридорах и на путях эвакуации запрещено правилами пожарной безопасности.

    «Резина чувствительна к прямым солнечным лучам, источникам тепла, маслам и растворителям, поэтому шины рекомендуется хранить в закрытом, защищенном от света помещении. Шины без дисков лучше хранить вертикально, периодически поворачивая, а колеса в сборе – горизонтально друг на друге или на специальных креплениях», – отметил Осин.

    Перед сменой комплекта эксперт посоветовал проверить глубину протектора на наличие трещин и вздутий. Также следует осмотреть ступичные подшипники и сайлентблоки, так как их износ напрямую влияет на управляемость автомобилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам. На прошлой неделе Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря. В прошлом месяце российские автолюбители кратно увеличили покупки зимних шин на маркетплейсах.

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    4 ноября 2026, 10:02 • Новости дня
    Водителей в Москве призвали не выезжать на летней резине из-за мокрого снега

    Дептранс призвал водителей Москвы не выезжать на летней резине из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Водителям в столице необходимо отказаться от поездок на летней резине в среду в связи с непогодой, сообщил департамент транспорта города в среду.

    «В городе местами идет мокрый снег. Если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, то настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время», – сообщил департамент транспорта в Max.

    Отмечается, что летняя резина не обеспечивает достаточного сцепления при снеге и гололедице, тормозной путь увеличивается, а автомобиль может занести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичный департамент транспорта сообщил о приостановке проката электросамокатов и велосипедов в связи с ухудшением погодных условий.

    В Москве и Подмосковье из-за гололедицы начал действовать желтый уровень погодной опасности.

    В понедельник смена летней резины на зимнюю вошла в чек-лист готовности автомобиля к холодам от столичной Госавтоинспекции.

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    6 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Адвокат предупредил о признании виновным в ДТП из-за летних шин зимой

    Адвокат Рощин: Летние шины зимой могут стать доказательством вины в ДТП

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель, попавший в ДТП зимой на летней резине из-за утраты контроля над автомобилем, может быть признан виновником вне зависимости от действий других участников аварии, рассказал адвокат Дмитрий Рощин.

    «Если экспертиза установит, что из-за несоответствия шин погодным условиям водитель утратил контроль над автомобилем, суды могут квалифицировать такие действия, как нарушение ПДД РФ. Это влечет признание водителя виновным в ДТП независимо от действий других участников движения», – заявил Рощин РИА «Новости».

    Использование летних шин на заснеженной или обледенелой дороге увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля, подчеркнул адвокат.

    Он отметил, что в одном из судебных дел привлеченный эксперт установил, что движение автомобиля даже со скоростью 30-40 километров в час с летними шинами по заснеженному покрытию не обеспечивало водителю постоянный контроль за движением автомобиля при торможении. На основании данных выводов была установлена вина в ДТП одного из его участников.

    Езда на летних шинах запрещена с 1 декабря по 1 марта, региональные власти могут увеличить срок действия запрета с учетом климатических условий. За нарушение предусмотрено административное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду водителям в Москве рекомендовали отказаться от поездок на летней резине в связи с непогодой.

    Ранее Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    Также депутат Госдумы Павел Федяев заявил о возможности усугубления ответственности водителей при аварии из-за использования резины не по сезону.

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    6 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Участники автосалонов-мошенников получили от шести до 15 лет колонии

    Суд в Саратове приговорил десятерых мошенников с подержанными автомобилями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Саратове вынесли приговор 10 участникам преступной группы из разных регионов России, похитившим у автовладельцев более 143 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

    Кировский райсуд Саратова приговорил подсудимых к срокам от шести до 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Как установил суд, 36-летний житель Рязани создал сеть автосалонов по перепродаже подержанных машин в нескольких регионах, объединив три группы в Саратове, Воронеже и Москве. Подбором клиентов занимался подконтрольный кол-центр в Рязани.

    Сообщники получали автомобили от клиентов и продавали их по заниженной цене за наличный расчет. Прежним владельцам они заявляли, что машины проданы в кредит, и задерживали выплаты. Тем, кто обращался в суд, переводились незначительные суммы. За 11 месяцев от действий преступников пострадали более ста автовладельцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Саратовской области суд вынес приговор банде из 33 человек за организацию незаконного въезда в Россию шести тысяч мигрантов.

    В декабре 2025 года в Москве вынесли приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей с помощью мошеннических кол-центров.

    В августе саратовские полицейские пресекли деятельность группы, инсценировавшей дефекты в автомобилях ради компенсаций от дилеров.

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    6 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Продажи электромобилей в России установили исторический рекорд

    Автостат: Продажи электромобилей в России в октябре стали рекордными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В октябре продажи электромобилей в России выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тыс. единиц, что стало рекордным результатом за всю историю наблюдений, сообщило агентство «Автостат».

    «В октябре на российском рынке было реализовано 4030 электрокаров. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наших наблюдений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

    Рыночная доля сегмента чистых электромобилей (BEV) выросла до 3% с сентябрьской доли в 2,6%. В августе показатель составлял 1,9%, в июле – 1,3%. В первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

    Самой продаваемой маркой в октябре стал Changan Qiyuan Q05 с показателем 1085 авто. В топ-5 также вошли Toyota BZ3X (983 штуки), Evolute I-Joy (593 машины), UMO 5 (395 автомобилей) и Avatr 11 (95 штук).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электромобилей.

    Также российский автомобильный рынок пополнило рекордное число новых моделей машин.

    Кроме того, вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в 3 тыс. реализованных машин.

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