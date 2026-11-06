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В ДТП со скорой под Архангельском пострадали четыре человека
В результате опрокидывания скорой под Архангельском пострадали четыре человека
В Приморском округе Архангельской области автомобиль скорой помощи съехал в кювет и опрокинулся на дороге к аэропорту, в результате чего пострадали четыре человека.
Авария произошла на участке федеральной автодороги, ведущей к международному аэропорту Архангельск от трассы М-8 «Холмогоры», сообщает региональное УМВД.
Водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пациентка, которую перевозили лежа на носилках, ее госпитализировали с травмами. Водителю и двум другим пассажирам также потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на трассе в Архангельской области опрокинулась машина скорой помощи.
В Омской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи.
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