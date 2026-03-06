Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?4 комментария
В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести запрет для злостных неплательщиков алиментов на регистрацию автомобилей, недвижимости и открытие счетов в банках.
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.
Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.
Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».
Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».
Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.