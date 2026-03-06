  • Новость часаВенгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    Границы стран Прибалтики превращаются в «зону смерти»
    США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    Арабский миллиардер объяснил Трампу, что такое истинное лидерство
    Безруков возглавил МХАТ имени Горького
    Украина обвинила Венгрию в захвате заложников и краже денег
    Орбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Министр обороны Финляндии подтвердил планы снять запрет на ввоз ЯО
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    3 комментария
    6 марта 2026, 13:19 • Новости дня

    СМИ: ЕС должен отказаться от санкций на российские энергоносители из-за Ирана

    UnHerd: ЕС должен отказаться от санкций на российские энергоносители из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз должен рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций на поставку энергоносителей в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет UnHerd, конфликт в Иране вынуждает Европу задуматься о собственных интересах в сфере энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается: «Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спрос на российские энергоресурсы заметно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Накануне Песков заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    Комментарии (17)
    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    @ Kyle Mazza/imago-images/Global Look Pres

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Комментарии (6)
    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    Комментарии (4)
    3 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по блокировке активов регулятора

    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    Комментарии (17)
    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС

    Дмитриев заявил о риске банкротства ЕС после отказа от российских энергоносителей

    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы, обвинив в этом руководство Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «Это рассвет новой эры – эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен), Кайи (Каллас) и других русофобов», – написал он в соцсети.

    Дмитриев подчеркнул, чтоотказавшись от российских энергоносителей, ЕС так «много раз выстрелил себе в ногу, что ни одной ноги не осталось».

    Резкий рост цен на газ на европейском рынке зафиксирован с понедельника. Тогда котировки поднимались на 50%, достигая 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены выросли на 45% и впервые с февраля 2023 года превысили 780 долларов за тысячу кубометров.

    Скачок цен на газ был спровоцирован заявлением компании QatarEnergy о полном прекращении производства сжиженного природного газа на всех заводах из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа.

    Дмитриев заявил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетическом секторе привели к обратному эффекту.

    Также Дмитриев предложил направлять вопросы об остановке поставок газа руководству Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (11)
    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины выступил с угрозой в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, Зеленский вел речь о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, в частности после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. Венгерский премьер также критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

    Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.


    Комментарии (6)
    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Зеленский связал ремонт нефтепровода «Дружба» с выделением кредита ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восстановление нефтепровода «Дружба» может занять месяц-полтора, но только если Евросоюз найдет способ обойти блокировку кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, заявил Владимир Зеленский.

    На встрече с правительством Зеленский подчеркнул, что сам бы не стал восстанавливать трубопровод, но европейские страны могут заблокировать финансирование, если работы не начнутся, передает ТАСС. Он уточнил, что по информации «Нафтогаза», запуск нефтепровода возможен в течение полутора месяцев, однако это не означает полное восстановление разрушенных участков.

    Также Зеленский заявил, что не допустит независимую комиссию для оценки состояния нефтепровода. По его словам, Украина является независимым государством и представители Еврокомиссии должны доверять предоставленной Киевом информации о разрушениях. «Я не думаю, что представители Еврокомиссии нам не доверяют», – добавил он.

    Ранее Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Сообщалось, что Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Комментарии (0)
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    Дроны-камикадзе LUCAS сразу стали «незаменимыми» для США в войне против Ирана
    Атака США на иранский корабль создала внутриполитические проблемы для Индии
    США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока
    Генпрокуроры 22 штатов США подали в суд на Трампа из-за тарифов
    Британскому парламенту потребовался капитальный ремонт
    «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Границы стран Прибалтики превращаются в «зону смерти»

    Настоящая полоса отчуждения – фактически «зона смерти» – прямо сейчас создается странами Прибалтики на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией. Как будет выглядеть грандиозная система, которую назвали «Балтийская линия обороны» – и почему жители этих мест вовсе не рады происходящему? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

