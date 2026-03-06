Дмитриев объяснил тщетные попытки Запада надавить на Россию в энергетике

Дмитриев объяснил провал попыток Запада оказать на РФ давление в энергетике

Tекст: Катерина Туманова

«Вероятно, не самое удачное время. Попытки Запада оказать на Россию давление в энергетике провалилось и имеет обратный эффект. Страны, которые сотрудничали с Россией в энергетической сфере, сделали мудрый стратегический выбор. Они лучше всего преодолеют энергетический шок и будут лучше подготовлены к будущему», – написал он в соцсети Х.

Чуть позже он прокомментировал материал Reuters о том, что трейдеры продают российскую нефть марки Urals с премией в 4-5 долларов за баррель по отношению к Brent с поставкой а Индию.

«Российские энергетические партнеры всегда в выигрыше», – написал Дмитриев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти. США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти.



