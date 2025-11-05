Россияне назвали лучшего исполнителя 2025 года

ВЦИОМ: Shaman стал лучшим исполнителем 2025 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Дронов третий год подряд занял первое место в народном рейтинге эстрадных исполнителей, набрав 28%. За ним следует Олег Газманов с результатом 16%, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Третье место в 2025 году его занял Сергей Лазарев, получив 11% голосов, что почти вдвое больше, чем у Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова (по 6%).

Диму Билана поддержали 5% респондентов, а Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Стас Михайлов и Василий Вакуленко («Баста») получили по 3%.

Среди певиц вновь лидирует Полина Гагарина, она сохранила первую строчку рейтинга четвертый год подряд с результатом 17%. Валерия заняла второе место, улучшив свои позиции до 11%, а Лариса Долина опустилась на третью строчку, получив 8%.

В пятерку лучших впервые вошли Надежда Кадышева и Татьяна Куртукова: обе набрали по 7%, что существенно больше прошлогодних результатов.

В категории стриминговых музыкальных сервисов россияне продолжают отдавать предпочтение «Яндекс Музыке» (31%) и ВК (17%), однако более 50% опрошенных либо не знакомы с российскими музыкальными сервисами, либо затруднились ответить на этот вопрос.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, он проводился 25 октября.

В прошлом году Дронов также был признан лучшим эстрадным исполнителем России по данным исследования ВЦИОМ.