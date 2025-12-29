Пять мирных жителей Белгородской области ранены из-за атак БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«В Белгородском округе на перекрёстке дорог Бессоновка – Орловка от удара беспилотника по легковому автомобилю две женщины получили баротравмы. Также у одной из них диагностированы осколочные ранения плеча. Пострадавшие самостоятельно обратились в Томаровскую ЦРБ», – написал он.

Гладков уточнил, что Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал легковой автомобиль, из-за чего ранения получили две женщины, одна из которых получила баротравму, вторая – множественные ссадины рук и ног. Врачи скорой оказали им необходимую помощь на месте, от госпитализации женщины отказались.

Кроме того, в Грайворонскую ЦРБ сегодня обратился мужчина, пострадавший вчера поздно вечером при атаке дрона на легковой автомобиль в Грайвороне.

«Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно», – отметил губернатор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинского FPV-дрона в районе хутора Гаевка Волоконовского округа. В Шебекино дрон атаковал автомобиль «ГАЗель», в результате чего пострадал мужчина. Украинский беспилотник в Грайвороне ударил по автомобилю, ранив женщину и 14-летнего мальчика.