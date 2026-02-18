Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири
Путешествующий по миру австрийский гражданин Герфрид Свобода заявил, что самые низкие температуры за всю жизнь испытал именно в Сибири зимой.
Свобода совершает кругосветное путешествие на армейском вездеходе, он признался, что холодов сильнее, чем в Сибири, не испытывал нигде, передает РИА «Новости».
По его словам, нигде, кроме Сибири, он не ощущал такого холода.
Он отметил, что зимой в Сибири удивительно хорошая погода: низкая влажность, мало облаков, много голубого неба и солнца. Однако температура опускалась до минус 42 градусов.
Это стало для него абсолютным рекордом по ощущениям холода.
Свобода начал кругосветное путешествие в 2018 году, оставив работу в Зальцбурге. За восемь лет он преодолел около 100 тыс. километров по разным странам Европы, Центральной Азии и Южной Америки. За это время он четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан.
