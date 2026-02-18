Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Жителя Алтая арестовали за передачу Киеву военных секретов
Проживающего в Алтайском крае россиянина отправили под стражу по делу о госизмене, по версии следствия, мужчина сообщал СБУ о передвижении армейских колонн в регионе, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Речь идет о местном жителе 1970 года рождения, он установил контакт с представителем СБУ через мессенджер, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Задержанный выявлял места расположения подразделений и маршруты техники одной из воинских частей на Алтае. Собранную информацию фигурант пересылал представителю иностранной спецслужбы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Крыму осудили мужчину, который по заданию СБУ готовил теракт.
До этого в Керчи арестовали экс-сотрудника СБУ, его обвинили в распространении призывов к атакам дронов на Красную площадь.