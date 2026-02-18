Жителя Алтая арестовали за передачу Киеву военных секретов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Речь идет о местном жителе 1970 года рождения, он установил контакт с представителем СБУ через мессенджер, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Задержанный выявлял места расположения подразделений и маршруты техники одной из воинских частей на Алтае. Собранную информацию фигурант пересылал представителю иностранной спецслужбы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Крыму осудили мужчину, который по заданию СБУ готовил теракт.

До этого в Керчи арестовали экс-сотрудника СБУ, его обвинили в распространении призывов к атакам дронов на Красную площадь.