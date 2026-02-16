  • Новость часаПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    6 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    9 комментариев
    16 февраля 2026, 21:05 • В мире

    Атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве

    Атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ атаковали приграничные регионы рекордным числом беспилотников: 229 дронов запущено по Брянской области, еще 88 – по Белгородской. Одновременно Владимир Зеленский ужесточил риторику по ключевым вопросам урегулирования и даже выдвинул требования к США. Эксперты видят в этом попытку Киева если не сорвать, то как минимум заметно повлиять на новый раунд переговоров, который стартует в Женеве.

    Брянская область подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала СВО. С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – добавил он, сообщив о повреждениях энергоинфраструктуры.

    Атакам подверглась и Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил: за последние сутки под удар попали 33 населенных пункта. Противник выпустил не менее 18 снарядов и применил около 88 беспилотников – 51 из них сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

    Наращивание активности противника в приграничье началось в преддверии очередного раунда переговоров России и Украины с участием США. Встреча запланирована на 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, участники уже прибыли в отель InterContinental.

    На «неслучайность» массированной атаки ВСУ в минувшие выходные указывает и статистика Минобороны. До этого момента удары носили умеренный характер: 8 февраля по Брянской области запустили 13 дронов, 9-го – 28 по Брянской и еще 9 по Белгородской, 10-го – 13 и 30 соответственно. Сопоставимые показатели фиксировались 11 и 12 февраля – 35/31 и 5/21.

    Однако уже 13 февраля в Брянской области уничтожили 47 беспилотников, а в субботу 14 февраля – 97 дронов над регионами России, включая приграничные Белгородскую и Брянскую области. И наконец, 15 февраля над Брянской области ликвидировали 229 аппаратов, а над Белгородской – 88. То есть динамика очевидна: чем ближе переговоры, тем масштабнее атаки на российское приграничье.

    Также в последние несколько дней Владимир Зеленский ужесточил риторику. Так, он потребовал от США гарантий безопасности, которые должны предварять обсуждение территориальных уступок: «Они сказали: сначала обмен территориями, потом гарантии. Я считаю, сначала должны быть гарантии». Также Зеленский продолжает увязывать проведение выборов с временным перемирием. Но такой подход не устраивает Россию и не находит поддержки в США. По мнению экспертов,

    резкая интенсификация обстрелов приграничья и ужесточение риторики Зеленского – часть тактики украинской стороны на переговорах в Женеве.

    Официальный Киев хотел бы добиться нового энергетического перемирия: Банковой оно необходимо, чтобы гасить протестные настроения на фоне постоянных блэкаутов и тем самым поддерживать видимость социально-политической стабильности в стране.

    Но аргументов для достижения этой цели у Зеленского мало. Предыдущее перемирие сорвала украинская сторона, а Россия его честно придерживалась – что и было признано США. К тому же энерговопрос – не главный в женевской повестке. Поэтому для улучшения переговорной позиции ВСУ сосредоточили рекордное число беспилотников для ударов по российским энергообъектам в приграничье. Таким образом, прекращение этих атак по Белгородской и Брянской областям Украина намерена обменять на поблажки со стороны Москвы.

    Однако другая проблема состоит в том, что у Зеленского по-прежнему нет стимулов завершать конфликт. Во-первых, потому что Европа недавно согласовала новый кредитных механизм для финансирования Украины на 90 млрд евро. Во-вторых, потому что США по-прежнему не оказывают того давления на Зеленского, которое могли бы. В-третьих, мобилизационный потенциал и репрессивная система ТЦК все еще позволяют поддерживать боеспособность ВСУ, несмотря на все потери и поражения.

    И главное – завершение конфликта с высокой вероятностью означает конец политической карьеры самого Зеленского, с чем он не готов согласиться. Поэтому в такой ситуации, как отмечают специалисты, у России есть план Б: если мира не удастся достичь дипломатией, это будет сделано военными методами.

    «Саботаж переговоров – это традиционная политика украинского руководства», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его словам, поведение Зеленского также может быть связано с сигналами из Европы. Киев получил заверения в поддержке и рассчитывает на новые транши, в том числе на новый кредит от МВФ. «И, почувствовав поддержку, Зеленский несколько осмелел», – пояснил эксперт.

    Еще одним фактором он назвал возвращение в состав российской делегации Владимира Мединского. В отличие от переговоров в Абу-Даби, где обсуждались военно-технические вопросы, в Женеве Мединский будет присутствовать лично, что может оказывать на офис Зеленского дополнительное психологическое давление. Однако главное – четкая закономерность: перед каждым раундом переговоров украинская сторона предпринимает шаги для срыва встречи или создания медийного эффекта, способного повлиять на их ход.

    «Когда появляются хоть какие-то надежды на урегулирование, Киев идет на подрывные меры. В прошлый раз было покушение на генерала Алексеева, сейчас – массированные атаки на Брянскую и Белгородскую области»,

    – напомнил Козюлин. «Важно и то, что на Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – добавил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    На этом фоне показательно, что на днях Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

    По его мнению, связь между переговорами в Женеве и обстрелами очевидна: свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт. Он подчеркнул:

    Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры.

    Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

    Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами. Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так,

    задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием»,

    – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

    «Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, пояснил аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

    «К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Впрочем, перечисленные меры уже во многом реализуются», – подчеркнул эксперт.

    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    Симоньян рассказала об «ураганном течении» болезни
    Лукашенко: Следующие президенты Белоруссии не отойдут от России
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    В Липецкой области на Масленицу решили сжечь чучело Лабубу

    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян

    «Мы намерены забыть о Финляндии навсегда... Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала». Такими словами граждане России, которым удалось продать свою недвижимость в Финляндии, сегодня проклинают финские власти. Десятки тысяч россиян обмануты этой страной и стали объектом преследования по национальному признаку. Как и почему такое произошло? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

