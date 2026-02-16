Атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве

Tекст: Олег Исайченко

Брянская область подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала СВО. С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – добавил он, сообщив о повреждениях энергоинфраструктуры.

Атакам подверглась и Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил: за последние сутки под удар попали 33 населенных пункта. Противник выпустил не менее 18 снарядов и применил около 88 беспилотников – 51 из них сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

Наращивание активности противника в приграничье началось в преддверии очередного раунда переговоров России и Украины с участием США. Встреча запланирована на 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, участники уже прибыли в отель InterContinental.

На «неслучайность» массированной атаки ВСУ в минувшие выходные указывает и статистика Минобороны. До этого момента удары носили умеренный характер: 8 февраля по Брянской области запустили 13 дронов, 9-го – 28 по Брянской и еще 9 по Белгородской, 10-го – 13 и 30 соответственно. Сопоставимые показатели фиксировались 11 и 12 февраля – 35/31 и 5/21.

Однако уже 13 февраля в Брянской области уничтожили 47 беспилотников, а в субботу 14 февраля – 97 дронов над регионами России, включая приграничные Белгородскую и Брянскую области. И наконец, 15 февраля над Брянской области ликвидировали 229 аппаратов, а над Белгородской – 88. То есть динамика очевидна: чем ближе переговоры, тем масштабнее атаки на российское приграничье.

Также в последние несколько дней Владимир Зеленский ужесточил риторику. Так, он потребовал от США гарантий безопасности, которые должны предварять обсуждение территориальных уступок: «Они сказали: сначала обмен территориями, потом гарантии. Я считаю, сначала должны быть гарантии». Также Зеленский продолжает увязывать проведение выборов с временным перемирием. Но такой подход не устраивает Россию и не находит поддержки в США. По мнению экспертов,

резкая интенсификация обстрелов приграничья и ужесточение риторики Зеленского – часть тактики украинской стороны на переговорах в Женеве.

Официальный Киев хотел бы добиться нового энергетического перемирия: Банковой оно необходимо, чтобы гасить протестные настроения на фоне постоянных блэкаутов и тем самым поддерживать видимость социально-политической стабильности в стране.

Но аргументов для достижения этой цели у Зеленского мало. Предыдущее перемирие сорвала украинская сторона, а Россия его честно придерживалась – что и было признано США. К тому же энерговопрос – не главный в женевской повестке. Поэтому для улучшения переговорной позиции ВСУ сосредоточили рекордное число беспилотников для ударов по российским энергообъектам в приграничье. Таким образом, прекращение этих атак по Белгородской и Брянской областям Украина намерена обменять на поблажки со стороны Москвы.

Однако другая проблема состоит в том, что у Зеленского по-прежнему нет стимулов завершать конфликт. Во-первых, потому что Европа недавно согласовала новый кредитных механизм для финансирования Украины на 90 млрд евро. Во-вторых, потому что США по-прежнему не оказывают того давления на Зеленского, которое могли бы. В-третьих, мобилизационный потенциал и репрессивная система ТЦК все еще позволяют поддерживать боеспособность ВСУ, несмотря на все потери и поражения.

И главное – завершение конфликта с высокой вероятностью означает конец политической карьеры самого Зеленского, с чем он не готов согласиться. Поэтому в такой ситуации, как отмечают специалисты, у России есть план Б: если мира не удастся достичь дипломатией, это будет сделано военными методами.

«Саботаж переговоров – это традиционная политика украинского руководства», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его словам, поведение Зеленского также может быть связано с сигналами из Европы. Киев получил заверения в поддержке и рассчитывает на новые транши, в том числе на новый кредит от МВФ. «И, почувствовав поддержку, Зеленский несколько осмелел», – пояснил эксперт.

Еще одним фактором он назвал возвращение в состав российской делегации Владимира Мединского. В отличие от переговоров в Абу-Даби, где обсуждались военно-технические вопросы, в Женеве Мединский будет присутствовать лично, что может оказывать на офис Зеленского дополнительное психологическое давление. Однако главное – четкая закономерность: перед каждым раундом переговоров украинская сторона предпринимает шаги для срыва встречи или создания медийного эффекта, способного повлиять на их ход.

«Когда появляются хоть какие-то надежды на урегулирование, Киев идет на подрывные меры. В прошлый раз было покушение на генерала Алексеева, сейчас – массированные атаки на Брянскую и Белгородскую области»,

– напомнил Козюлин. «Важно и то, что на Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – добавил военный эксперт Борис Джерелиевский.

На этом фоне показательно, что на днях Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

По его мнению, связь между переговорами в Женеве и обстрелами очевидна: свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт. Он подчеркнул:

Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры.

Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами. Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так,

задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием»,

– напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

«Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, пояснил аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

«К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Впрочем, перечисленные меры уже во многом реализуются», – подчеркнул эксперт.