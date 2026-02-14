  • Новость часаПри ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек
    14 февраля 2026, 18:45 • В мире

    Мюнхенская конференция раскрыла глубокие противоречия на Западе вокруг Украины

    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Андрей Резчиков

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, поэтому контрастно смотрелось выступление госсекретаря Марко Рубио, который раскрыл детали мирных переговоров. Как говорят эксперты, в ходе конференции был четко заметен разрыв между публичными заявлениями о «поддержке» Киева до кулуарных обсуждений территориальных уступок со стороны Украины.

    В субботу в ходе второго дня работы Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает прилагать максимум усилий для завершения конфликта на Украине. По его оценке, в ходе переговоров сторонам удалось сократить список спорных вопросов и теперь работа ведется только по самым сложным темам.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров, намеченных на предстоящий вторник в Женеве, при этом состав участников может измениться по сравнению с предыдущими встречами. Тем не менее США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта, отметил он.

    «Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путем переговоров, если условия будут справедливыми и устойчивыми», – сказал Рубио.

    В своем выступлении он также раскритиковал ООН, которая оказалась бессильна в решении конфликтов на Украине и в секторе Газа, призвав мировые институты к глубокому реформированию. При этом США в прежнем режиме продолжат поставляет вооружения для нужд ВСУ, подчеркнул он.

    Накануне, в первый день конференции, Рубио отменил запланированную встречу с европейскими лидерами по Украине, сославшись на плотный график. Тем не менее он провел отдельные встречи с Владимиром Зеленским и другими ключевыми партнерами.

    Нынешняя конференция проходит на фоне обсуждения мирного плана, предложенного администрацией Дональда Трампа в конце прошлого года. По сообщениям СМИ, план вызвал серьезные опасения у Европы из-за предполагаемых территориальных уступок со стороны Украины.

    Сам Зеленский в общении с журналистами подтвердил желание Трампа заключить мирные соглашения по урегулированию «одним пакетом». Как пишет британская газета The Guardian, Трамп, по словам главы киевского режима, хочет, чтобы процесс заключения соглашения был похож на «Один большой прекрасный билль» (законопроект о бюджетном согласовании, содержащий налоговую и расходную политику США и подписанный Трампом в мае 2025 года).

    Также Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не примет соглашений, принятых «за ее спиной». Он призвал к созданию «армии Европы» и подтвердил готовность к новому раунду переговоров в Женеве, выразив надежду на их «серьезность».

    Генсек НАТО Марк Рютте в общении с европейскими лидерами говорил о «реальном сдвиге в менталитете» союзников по альянсу. По его словам, теперь многие члены блока согласны значительно увеличить траты на оборону для сдерживания России.

    В ходе конференции канцлер Германии Фридрих Мерц сделал прогноз о том, что конфликт закончится только тогда, когда Россия будет «экономически и, возможно, в военном отношении истощена». По его оценке, Москва пока не проявляет готовности к серьезным переговорам. Кроме того, Мерц призвал Европу «вернуться из отпуска от мировой истории» и радикально увеличить расходы на оборону (до 5% ВВП).

    Президент Финляндии Александр Стубб при этом выразил мнение, что Россия якобы «потерпела стратегическую неудачу» в конфликте на Украине. Москва, пояснил Стубб, хотела сделать Украину «российской» и добиться снижения обороноспособности НАТО, «но эти цели не были достигнуты».

    Премьер-министр Британии Кир Стармер призывал к наращиванию «жесткой силы» как главной валюте современности и утверждал, что «российская угроза» сохранится даже в случае заключения мирного соглашения, так как Россия продолжает перевооружаться.

    Министр иностранных дел Китая Ван И, в свою очередь, в ходе встреч на полях конференции отметил «прогресс в переговорах» и подтвердил, что Китай выступает за политическое урегулирование и деэскалацию. Он заявил, что мирное соглашение по Украине не появится само по себе, необходимо продолжать диалог. Министр выразил надежду, что благодаря совместным усилиям удастся достичь всеобъемлющего, долгосрочного, обязывающего и приемлемого для всех сторон соглашения.

    В экспертной среде отмечают, что, как показала эта конференция, ситуация вокруг переговорного процесса намного глубже и противоречивее, чем ее представляют в СМИ. Сейчас внимание европейцев концентрируется на том, как признать проигрыш в противостоянии с Россией, но не потерять при этом лицо.

    «Из уст Марко Рубио, Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и самого Дональда Трампа мы давно слышим мантру о том, что все решено на 90%, но остаются какие-то темы. Понятно, что, с одной стороны, это территориальные вопросы, а с другой – будущее бандеро-нацистского режима. Сейчас обговариваются не условия какого-то мирного договора. Вся эта клика, которая сегодня находится в Мюнхене, беспокоится о собственной безопасности, статусе, о сохранении своих накоплений. Но официально все это выдается за якобы заботу о территориальной целостности Украины», – считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    «Я бы не относился серьезно к заявлениям Рубио. Это лишний раз говорит о том, что Трамп не сделал свою домашнюю работу, о которой президент США говорил в Анкоридже»,

    – добавил собеседник.

    Политолог подчеркивает, что обсуждение территориальных вопросов бессмысленно, потому что Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, согласно Конституции РФ, находятся в составе России. Поэтому заявления о ходе переговоров – это фон, попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

    «На Западе прекрасно понимают, что Россия не будет менять Конституцию и поэтому обсуждать что-либо в этом направлении бессмысленно. Но не обсуждать это они тоже не могут, потому что решение на условиях России – их стопроцентный проигрыш. Вся их риторика направлена только на то, как оформить этот проигрыш», – пояснил Ордуханян.

    Как отметил дипломат Сергей Орджоникидзе, экс-заместитель генсека ООН, в ходе конференции заметен разрыв между публичными заявлениями о «поддержке до победы» и кулуарным обсуждением территориальных уступок на основе плана Трампа. «Публичные заявления – это политика для своих народов, это их реноме. На словах они поддерживают Украину, а что касается конкретных вопросов, то они решаются другим способом и при послушании Соединенным Штатам», – считает спикер.

    По его словам, в военно-техническом смысле европейцы «ничего не смогут сделать без поддержки США». «Они не рискнут послать на Украину европейские войска, потому что понимают, что Россия будет рассматривать это как интервенцию.

    Европейцы будут делать ровно то, что им скажут американцы, но они могут продолжать пыжиться для поддержания собственного авторитета»,

    – считает Оржоникидзе.

    Вопрос о том, чтобы возможное будущее мирное соглашение не повторило судьбу минских соглашений и не превратилось в простую передышку для перевооружения Украины, кроется в содержании будущего документа. «Участвующие со стороны США переговорщики поняли, что нужно устранить первопричины конфликта. Россия тоже исходит из того, что после мирного урегулирования никаких других причин возобновлять спецоперацию не будет. Перемирие нам не нужно, оно всегда будет использовано проигравшей стороной для реванша», – подчеркнул дипломат.

    «Ситуация вокруг переговорного процесса, который активно обсуждался в Мюнхене, гораздо глубже и противоречивее, чем ее представляют в СМИ. Главный вопрос, который возникает при взгляде на риторику Москвы: как совместить заявленную цель СВО – полный разгром ВСУ и достижение победы – с участием в переговорах? История учит, что переговоры – это всегда компромиссы и уступки. Если наша цель – уничтожение военного потенциала противника, то на дипломатическом фронте нам этого никто добровольно не даст. Возникает логическое противоречие: зачем нам переговоры, если они не могут принести нам победу?» – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Ответ, по его словам, кроется в большой геополитической игре, прежде всего с США. «Вашингтону выгодно сохранять роль «посредника» и «нейтральной стороны», чтобы сосредоточить ресурсы на других направлениях: сдерживании Китая, контроле над Транскаспийским коридором и давлении на Иран. Россия, в свою очередь, участвуя в этом диалоге, не дает США возможности открыто перейти в разряд прямого участника конфликта на стороне Киева.

    Мы как бы фиксируем их в роли «хорошего полицейского», в то время как Европа вынуждена играть роль «плохого полицейского», публично поддерживая Украину»,

    – пояснил собеседник.

    По сути, мы наблюдаем классическую схему, где США нужна пауза, чтобы перегруппироваться и взять под контроль ключевые транспортные артерии Евразии (Север – Юг и Транскаспийский коридор), а Европе нужна любая заморозка конфликта, чтобы дать Украине передышку и накопить силы для реванша. 

    «Именно поэтому Европа так активно пытается затянуть нас в переговорный процесс – для них это способ остановить наше продвижение. Заявления о «сужении повестки» и «сложных территориальных вопросах» лишь подтверждают, что по главному пункту – территориям новых регионов, закрепленным в Конституции РФ, – уступок не будет. Именно территориальный вопрос остается краеугольным камнем, и здесь наша позиция неизменна», – разъяснил Перенджиев.

    Что касается готовности Зеленского к переговорам в Женеве – это не столько следствие давления США, «сколько попытка любой ценой дать своим войскам передышку и перевести боевые действия в вялотекущую фазу».

    «Они хотят договориться хотя бы о малом, чтобы выиграть время. Однако выбор Женевы в качестве площадки показателен: Швейцария давно не нейтральна. Но сам факт нашего участия там – это не надежда на скорый мир, а элемент той самой большой игры, где диалог ведется ради сохранения сложившегося баланса, а реальное решение вопроса мы по-прежнему видим в военной плоскости. Подготовка к решительным действиям, судя по всему, идет, и она будет синхронизирована с провалом этих переговорных попыток», – подытожил Перенджиев.

