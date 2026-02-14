Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к «терорганизациям»

Tекст: Денис Тельманов

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что российское посольство запросило официальные разъяснения у германской стороны относительно решения генпрокуратуры ФРГ причислить Луганскую и Донецкую Народные Республики к так называемым террористическим организациям, передает РИА «Новости».

Нечаев подчеркнул, что дипмиссия также запросила консульский доступ к россиянину, задержанному в Германии за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.

«В этой истории вызывает возмущение не только линия на фактическую криминализацию в ФРГ гуманитарных поставок в Донбасс, но и квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве «зарубежных террористических объединений». Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет», – заявил посол.

Генпрокуратура Германии ранее приняла решение относить ДНР и ЛНР к террористическим организациям, что вызвало протест со стороны России. Вопрос консульского доступа к задержанному россиянину остается открытым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее федеральная прокуратура Германии задержала гражданку Германии и Украины Илону В. в Берлине по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне.

Глава МИД России также раскритиковал политику Германии, отметив, что власти страны движимы реваншистскими настроениями.