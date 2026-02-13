Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой

Tекст: Дарья Григоренко

Снимок снежного циклона над Москвой опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале. На фото видно, как атмосферный фронт накрыл город, в результате чего в столице начался сильный снегопад.

В компании отметили, что спутники серии «Электро-Л» позволяют оперативно получать метеоданные, которые используются для составления краткосрочных прогнозов, анализа состояния водоемов и мониторинга погодных условий для авиации.

Ранее москвичам пообещали облачную и снежную пятницу. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о первом дожде года в Москве.

В четверг руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в столице после первой в этом году оттепели к вечеру воскресенья ожидается ощутимое похолодание с заметной сменой погодных условий.