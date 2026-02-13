  • Новость часаКремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине
    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Европа начала планировать собственные силы ядерного сдерживания
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Япония задержала китайское рыболовное судно
    Опрос: Запад ожидает начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    11 комментариев
    13 февраля 2026, 12:23 • Новости дня

    Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад, зафиксирован на спутниковом снимке, опубликованном Роскосмосом в разгар неблагоприятных погодных условий.

    Снимок снежного циклона над Москвой опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале. На фото видно, как атмосферный фронт накрыл город, в результате чего в столице начался сильный снегопад.

    В компании отметили, что спутники серии «Электро-Л» позволяют оперативно получать метеоданные, которые используются для составления краткосрочных прогнозов, анализа состояния водоемов и мониторинга погодных условий для авиации.

    Ранее москвичам пообещали облачную и снежную пятницу. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о первом дожде года в Москве.

    В четверг руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в столице после первой в этом году оттепели к вечеру воскресенья ожидается ощутимое похолодание с заметной сменой погодных условий.

    10 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора

    Суд в Москве применил принцип эстоппеля в деле о дефектах оборудования

    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Московского округа официально использовал поговорку «первое слово дороже второго» при вынесении решения между поставщиком и покупателем.

    Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы по делу между ПКФ «ТСК», АО «Невский завод», ООО «НПО «Промконтроль» и другими сторонами сослался на известную поговорку, отмечает РИА «Новости».

    В решении суда говорится: «Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго». Судебное разбирательство касалось спора по контракту 2021 года, по которому «Промконтроль» обязался поставить комплект измерительных приборов и выполнить ряд работ.

    После приемки оборудование вызвало нарекания у конечного покупателя – АО «Невский завод», который выявил дефекты и отказался принимать продукцию. Ответчик изначально признал наличие недостатков и предложил компенсировать их деньгами, но позже изменил позицию.

    Суд указал, что такое поведение нарушает принцип эстоппеля – юридическую норму, запрещающую сторонам вести себя противоречиво и отказываться от ранее признанных фактов, если на них уже опиралась другая сторона. Судьи подчеркнули, что последовательность действий сторон играет ключевую роль в разрешении подобных споров.

    Таким образом, суд отверг попытку «Промконтроля» изменить свою позицию и встал на сторону истца, признав, что первоначальные признания и действия ответчика имеют решающее значение для итогового вердикта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы присудил ресторану компенсацию после публикации негативного отзыва критика. Суд признал обвинения в задержках выплаты зарплаты сотрудникам недостоверными. Критик обязан выплатить ресторану денежную компенсацию.

    Комментарии (6)
    10 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Из горящего дома в Москве спасли 25 человек

    МЧС: Из горящей многоэтажки в Москве спасены 25 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Площадь пожара в жилом восьмиэтажном доме на Пресненском валу в Москве увеличилась до 250 кв. метров, спасены 25 человек, сообщили в МЧС России.

    По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло на лестничных маршах площадью 200 кв. метров и на обрешетнике кровли – еще 50 кв. метров, передает ТАСС.

    «Спасены 25 человек. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов», – сообщили в МЧС. На месте работают пожарные расчеты, которые в первую очередь сосредоточились на спасении людей и предотвращении дальнейшего распространения огня по кровле здания.

    Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом.

    В январе пожар в квартире на западе столицы унес жизни двух человек.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    На западе Москвы сгорел автомобиль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Рябиновой улице на западе Москвы сгорел автомобиль Mercedes, который стоял на парковке около административного здания, сообщают источники. Пострадавших в результате инцидента нет.

    ЧП случилось у административного здания на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал 112.

    На место выехали экстренные службы.

    Источник ТАСС в правоохранительных органах указал, что речь идет о сгоревшем автомобиле Mercedes, по предварительным данным, криминальной составляющей в ЧП нет.

    Собеседник уточнил, что инцидент произошел на улице Рябиновой у дома 4 корпус 1.

    Площадь пожара составляла 5 кв. метров.

    Причиной могло стать короткое замыкание, указал источник в экстренных службах.

    В конце декабря в Москве при взрыве машины погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 18:20 • Новости дня
    В центре Москвы загорелся жилой дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Пресненском Валу в центре российской столицы произошел пожар в жилом восьмиэтажном доме.

    По данным оперативных служб, возгорание началось на восьмом, последнем этаже здания номер пять, передает ТАСС.

    «Люди с трех последних этажей просят о помощи. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности», – сообщил источник агентства.

    В январе пожар в квартире на западе Москвы унес жизни двух человек.

    На прошлой неделе в одном из бизнес-центров столицы загорелась сауна.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Пассажир метро в Москве ударил подростка бутылкой по голове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На платформе столичной подземки взрослый мужчина в ходе ссоры разбил стеклянную тару о голову несовершеннолетнего юноши, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент случился на станции «Каховская», злоумышленник вступил в перепалку с 17-летним юношей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что мужчина ударил несовершеннолетнего стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшему потребовалась срочная помощь врачей из-за полученной травмы.

    Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 41-летний житель Саранска.

    Ранее в столичном метро мужчина несколько раз ударил молодого человека, нападавшего задержали.

    До этого москвичку оштрафовали за нападение на другую пассажирку в метро столицы.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Водитель Lexus протаранил 11 машин на Дмитровском шоссе Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Дмитровском шоссе водитель Lexus протаранил одиннадцать автомобилей, отказался от медосвидетельствования и был доставлен в отдел полиции, сообщили в главке МВД по столице.

    Водитель Lexus последовательно врезался в 11 автомобилей на Дмитровском шоссе на севере Москвы, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел утром, когда в полицию поступило сообщение о массовом ДТП с участием иномарки.

    Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину, управлявшего Lexus. По данным пресс-службы столичного главка МВД, он не смог объяснить причины своих действий. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

    В отношении нарушителя составлены административные протоколы за оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования и движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в аварии с автобусом на Ленинском проспекте в Москве пострадали восемь человек. До этого в воскресенье на МКАД в Москве погибли два человека в результате падения автомобиля Mercedes с эстакады.

    Стоит отметить, что в конце января в Москве из-за сильных снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 44%.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    МЧС: При пожаре в центре Москвы пострадали восемь человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в жилом доме на Пресненском Валу в центре Москвы медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По информации ведомства, спасены 35 человек, передает ТАСС. «Огнеборцами спасены 35 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек», – заявили в министерстве.

    Согласно данным оперативных служб, во время тушения пожара пострадал один пожарный.

    Вместе с тем директор Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (городской центр медицины катастроф) Петр Давыдов заявил, что взрослый и ребенок госпитализированы после пожара, еще десять пострадавших, включая троих детей, получили медпомощь на месте.

    Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом. Ранее сообщалось, что из горящего дома в Москве спасли 25 человек.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Пожар в восьмиэтажном доме в центре Москвы ликвидирован

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарные МЧС успешно потушили возгорание в восьмиэтажном жилом доме, расположенном в центре столицы.

    «Пожар полностью ликвидирован», – сообщили ТАСС в оперативных службах.

    Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом. МЧС сообщило о спасении 35 человек и восьми пострадавших.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Синоптик сообщила о возвращении морозов в Москву

    Синоптик Позднякова: Морозы вернутся в Москву на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морозы вернутся в Москву в начале следующей недели, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Ожидается, что температура опустится до минус 12 градусов, рассказала синоптик, передает РИА «Новости».

    «В начале следующей недели ожидается временами небольшой снег, а преобладающая температура в течение суток составит -7...-12 °C, то есть вновь градусов на пять ниже нормы. Ко вторнику она вернется к тому, что мы переживали в первой декаде февраля», – сообщила Позднякова.

    По ее словам, температура воздуха будет аномально низкой, на четыре-пять градусов ниже привычных для этого времени года значений.

    В воскресенье Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Синоптики предупредили москвичей о приближающейся непогоде

    Гидрометцентр выпустил предупреждение о непогоде в Москве и области

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки в Москве и Подмосковье ожидаются снег, налипание мокрого снега и гололедица, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

    Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье, ожидаемых с утра четверга, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре уточнили, что динамичную погоду в регионе обеспечат западно-восточный перенос воздушных масс и серия волновых циклонов. Прогнозируется снег, местами сильный, мокрый снег, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица на дорогах с 9.00 четверга, 12 февраля, до 10.00 пятницы, 13 февраля.

    В связи с ухудшением погодных условий в регионе установлен желтый погодный уровень – это означает потенциально опасные метеоусловия. Власти Москвы настоятельно рекомендуют горожанам использовать общественный транспорт, в особенности метро: «Совет на завтра: выбирайте городской транспорт, в первую очередь метро – поездка будет быстрее, безопаснее и спокойнее», – подчеркнули в департаменте транспорта.

    Для автовладельцев власти советуют избегать поездок в часы пик, увеличивать дистанцию между автомобилями в три-четыре раза, не совершать резких маневров и очистить машину от снега перед выездом. Также напоминается, что не стоит отвлекаться на телефон за рулем – для разговоров рекомендуется использовать гарнитуру.

    Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.

    На среду синоптики предсказали москвичам облачную и морозную среду.

    Специалисты отметили, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Девять человек пострадали при пожаре в центре Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате возгорания в жилом доме на Пресненском валу в Москве медицинская помощь понадобилась девяти жителям, еще 37 человек были спасены.

    О пожаре в жилом доме в центре Москвы сообщает ТАСС. По данным начальника главного управления МЧС России по Москве Вадима Уваркина, возгорание произошло в лифтовой шахте и на лестничных клетках с первого по восьмой этаж в четвертом подъезде здания. Пожар был ликвидирован на площади 300 квадратных метров.

    В тушении принимали участие 95 человек личного состава и 27 единиц техники. В ходе спасательной операции удалось вывести 37 человек. Девять жителей дома обратились за медицинской помощью после происшествия. Причины возгорания выясняются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь пожара в восьмиэтажном жилом доме в Москве составила  250 кв. метров.

    В результате происшествия спасатели эвакуировали 25 человек. Медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим. Пожарные МЧС потушили возгорание.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Москвичей предупредили о резком похолодании в воскресенье

    Москвичей предупредили о резком понижении температуры после оттепели

    Tекст: Мария Иванова

    В столице после первой в этом году оттепели к вечеру воскресенья ожидается ощутимое похолодание с заметной сменой погодных условий, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Резкое похолодание ожидается в Москве уже в воскресенье вечером после периода оттепели, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, холодная погода придет в столицу сразу после первого в этом году потепления.

    Шувалов отметил: «В средней полосе России после всплеска тепла, после первой оттепели в нынешнем году ожидается достаточно резкое похолодание. В Москве оно произойдет к вечеру в воскресенье, а в Черноземье – в понедельник-вторник». Эксперт также добавил, что на юге страны возвращение холода будет менее ощутимым, перепад температур там окажется не таким резким, как в центральных регионах.

    Ранеев четверг метеорологи предупредили, что в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

    Синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.

    Специалисты отмечали, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые сообщили о скором снижении солнечной активности до минимума

    ИКИ РАН сообщил о приближении минимума солнечной вспышечной активности

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки вспышечная активность на Солнце может достичь минимального уровня после ухода с видимой стороны группы пятен 4366, зафиксировавшей 69 вспышек, сообщили ученые.

    Вспышечная активность на Солнце продолжает снижаться, и уже завтра может достичь минимального уровня, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась преимущественно спокойной – ночью фиксировались лишь кратковременные слабые возмущения, после чего магнитное поле Земли вновь стабилизировалось.

    В настоящий момент вспышечная активность на Солнце удерживается на повышенном уровне благодаря группе пятен 4366, которая лидирует по числу мощных вспышек. За ней зарегистрировано уже 69 событий класса M и X – это на пять больше, чем у прежнего рекордсмена, области 3664. Сегодня эта «суперзвезда февраля» наблюдается в последний раз, а уже в четверг скроется за горизонтом, после чего вспышечная активность, по прогнозам ученых, резко снизится.

    Если область 4366 в среду даст прощальную мощную вспышку, особенно с выбросом, это станет эффектным зрелищем, отмечают эксперты. При этом на Солнце вновь массово появляются гигантские протуберанцы – темные волокна на диске протяжённостью в несколько сотен тысяч километров. Причины их появления пока неясны, как и в прошлые периоды всплеска их активности.

    В целом глобальная активность Солнца сейчас заметно снижается, и ученые отмечают явный спад после прошлых пиков. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией и обещают держать в курсе дальнейших изменений космической погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.

    На этой неделе лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 11:08 • Новости дня
    Загоревшийся в Москве Mercedes потушили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание автомобиля в российской столице, произошедшее в четверг, уже ликвидировано, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    Пожар произошел в машине на парковке, возгорание оперативно ликвидировали, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительным данным, никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что автомобиль якобы взорвался, источник сообщал, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 09:38 • Новости дня
    Ученые сообщили о воздействии корональной дыры на Землю через несколько дней

    ИКИ РАН сообщил о формировании корональной дыры, способной повлиять на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Очертания новой корональной дыры на Солнце сформировались и могут начать воздействовать на Землю через три-четыре дня, что повысит вероятность геомагнитных возмущений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Новая корональная дыра, очертания которой только что сформировались на Солнце, может начать влиять на Землю примерно через три-четыре дня, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пока геомагнитная обстановка остается спокойной: в течение последних суток наблюдались только короткие слабые возмущения, а скорость солнечного ветра лишь незначительно превышена.

    По словам ученых лаборатории, «на Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры, которая, однако, сможет начать воздействовать на Землю только дня через 3-4». Эксперты добавляют, что февраль пока остается геомагнитно спокойным, особенно на фоне бурного января.

    Вспышечная активность также удерживается на умеренно повышенном уровне, при этом большинство вспышек происходит в области 4366. Группа солнечных пятен в этой зоне уже скрылась за горизонтом, и ученые ожидают, что до конца суток количество вспышек заметно снизится. За сутки в области 4366 зафиксировано 71 событие класса M и X, что на семь больше, чем во второй по активности зоне – 3664.

    Астрономы подчеркивают, что ближайшие дни на Солнце обещают быть спокойными: вероятность новых крупных событий невелика, а общая динамика солнечной активности идет на спад.

    Напомним, накануне ученые заявили, что солнечная активность в ближайшее время начнет снижаться до минимума.

    В январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.

    На этой неделе лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях.

    Комментарии (0)
