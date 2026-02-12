Синоптик предупредил о выпадении до 20% месячной нормы осадков в Москве

Синоптик Леус: За сутки в Москве может выпасть до 15-20% месячной нормы осадков

Tекст: Мария Иванова

В Москве в четверг ожидаются сильные и влажные осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, «в течение суток может выпасть до 15-20% от месячной нормы осадков февраля». Столичный регион продолжит находиться под влиянием тёплого атмосферного фронта, приносящего атлантический воздух, согретый Гольфстримом.

В течение дня небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. Улицы и тротуары останутся скользкими, водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными. К вечеру температура воздуха в Москве ожидается от минус одного до минус трёх градусов, по области – от нуля до минус пяти.

Ветер будет южным, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 731 мм рт. ст., это ниже климатической нормы. В пятницу характер погоды мало изменится: временами ожидаются снег и мокрый снег, местами возможен дождь, ночью температура опустится до минус 1-3 градусов, днём потеплеет до плюс 1-3.

Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о приближающейся непогоде.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.

Специалисты отмечали, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.