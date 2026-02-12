Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
В Москве сохраняется влияние тёплого атмосферного фронта, и за сутки ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Москве в четверг ожидаются сильные и влажные осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, «в течение суток может выпасть до 15-20% от месячной нормы осадков февраля». Столичный регион продолжит находиться под влиянием тёплого атмосферного фронта, приносящего атлантический воздух, согретый Гольфстримом.
В течение дня небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. Улицы и тротуары останутся скользкими, водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными. К вечеру температура воздуха в Москве ожидается от минус одного до минус трёх градусов, по области – от нуля до минус пяти.
Ветер будет южным, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 731 мм рт. ст., это ниже климатической нормы. В пятницу характер погоды мало изменится: временами ожидаются снег и мокрый снег, местами возможен дождь, ночью температура опустится до минус 1-3 градусов, днём потеплеет до плюс 1-3.
Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.
Специалисты отмечали, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.