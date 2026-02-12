Нефть подорожала на опасениях вокруг ситуации между США и Ираном

Мировые цены на нефть выросли на опасениях вокруг ситуации между США и Ираном

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.51 увеличивается на 0,45% относительно закрытия, до 69,71 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,54%, до 64,96 доллара, передает РИА «Новости».

Эксперты следят за развитием ситуации между США и Ираном, крупной нефтедобывающей страной.

«Цены, вероятно, сохранят тенденцию к росту, чему способствуют ситуация в отношениях между США и Ираном», – цитирует Reuters главного научного сотрудника China Futures по энергетике и химической промышленности Минъюя Гао.

«Враждебная риторика и военная демонстрация могут увеличить риск, но выгода, скорее всего, будет ограничена, пока удары США по Ирану не станут неизбежны», – приводит Bloomberg слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари.