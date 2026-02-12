Захарова предложила Гутерришу перейти на работу в НАТО из-за слов о Крыме

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не уполномочен делать заявления, совпадающие с мнением западного меньшинства, передает RT.

Она отметила, что западные страны считают себя вправе решать, какие народы могут проводить референдумы по вопросам выхода или вступления в состав других государств.

Захарова подчеркнула: «Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений».

Она добавила, что если Гутерриш представляет всю ООН и имеет четко определенные полномочия, то он не должен высказываться подобным образом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

В конце января Гутерриш заявил, что ООН считает принцип самоопределения народов неприменимым к Крыму и Донбассу.

Мария Захарова назвала решение секретариата организации «диким выводом».