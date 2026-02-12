Захарова предположила мотивы Макрона в диалоге с Россией

Захарова: За словами Макрона о России стоит желание вклиниться в переговоры

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула, что у Москвы есть все основания полагать: речь идет не о серьезной готовности к диалогу с учетом интересов России, передает РИА «Новости».

Захарова отметила, что Франция и Евросоюз пытаются продвинуть свои варианты урегулирования, причем зачастую – от имени так называемой «коалиции желающих». По ее словам, Париж пытается навязать Москве предложения, которые были разработаны без учета российских позиций.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.