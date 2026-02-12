Песков подтвердил неизменность позиции Путина по месту встречи с Зеленским

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил журналистам, что условия России о проведении переговоров прежние: встреча может состояться только в Москве, передает ТАСС.

На вопрос о том, сохраняется ли этот подход, представитель Кремля ответил: «Да, эта позиция Путина всем хорошо известна».

Песков добавил, что заявление Зеленского об отказе приезжать в Москву не является новым, так как украинский лидер уже несколько раз высказывался на эту тему. По его словам, в данном вопросе нет никакой новации.

Ранее сообщалось, что Киев обсуждает вариант отправки делегации в Москву для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Зеленский заявил, что не может приехать на переговоры в Москву или Минск.

Россия ранее выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.