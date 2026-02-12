NBC: Американцы начали продавать плазму для покрытия основных расходов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители США, относящиеся к среднему классу, вынуждены сдавать свою плазму крови, чтобы справиться с повседневными расходами, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на NBC. Канал отмечает, что собранные средства уходят на оплату медицинских счетов, продуктов и даже необходимой зимней одежды для детей.

В публикации приводится прямая речь: «Американцы среднего класса говорят, что им пришлось начать продавать свою плазму, ...чтобы покрыть основные расходы – от медицинских счетов до зимней одежды для ребенка». По данным телеканала, только за прошлый год жители США получили примерно 4,7 млрд долларов благодаря продаже 62,5 млн литров плазмы.

NBC подчеркивает, что подобная практика становится все более распространенной на фоне роста цен и инфляции. Эксперты отмечают, что даже при стабильных доходах многие люди больше не могут обеспечить себе базовые потребности без подобных мер.

Ранее Белый дом запустил платформу TrumpRx, где американцы смогут приобретать лекарства со скидкой.

Также сообщалось, что американцы намерены потратить на 5% меньше в «черную пятницу» 2025 года по сравнению с прошлым годом. Молодежь в возрасте от 17 до 28 лет планирует сократить расходы сразу на 23%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, показатели инфляции в США, согласно прогнозу ФРС, останутся выше целевого уровня в 2% в 2026 году.



