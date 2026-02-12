Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.5 комментариев
Посол Ноздрев заявил о готовности РФ ответить на возможные шаги Японии с активами
Посол в Японии Николай Ноздрев отметил, что Россия готовит комплекс практических мер в случае попыток изъятия российских активов японскими властями.
Москва даст ответ в случае любых несогласованных действий Токио с российскими активами на территории Японии. Об этом заявил РИА «Новости» посол России в Японии Николай Ноздрев. По его словам, ответные меры будут определяться на основе принципов своевременности и целесообразности.
Дипломат отметил, что компетентные российские ведомства уже подготовили комплекс практических ответных мер, которые могут быть задействованы в случае попыток изъятия российских активов. Банк России, по словам Ноздрева, также готов использовать все доступные юридические механизмы для защиты национальных интересов.
Ранее Ноздрев подчеркивал, что любые действия с российскими активами без согласования с Москвой – будь то блокировка, использование доходов или конфискация – являются грубым нарушением международного права и принципов суверенного равенства государств. Он добавил, что подобные шаги не останутся без ответа со стороны России.
Накануне Ноздрев отметил, что заявление Японии о желании заключить мирный договор с Россией и одновременное ужесточение санкций вызывает отторжение.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что курс Токио на решение спора по Курилам и заключение мирного соглашения с Россией остается неизменным.
До этого Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Японии и рост сотрудничества с НАТО могут привести к новым рискам.