Россия выслала сотрудника посольства Эстонии
МИД сообщил о высылке дипломата посольства Эстонии из России
МИД России принял решение выслать одного из сотрудников эстонского посольства в Москве в качестве ответной меры на действия Таллина.
Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Эстонии М.Юхтеги, передает МИД России.
Ему был выражен решительный протест из-за предыдущего решения эстонских властей выслать дипломата российского посольства в Таллине без объяснения причин.
МИД сообщил, что в ответ Россия высылает одного из сотрудников эстонского посольства в Москве. Российская сторона подчеркнула, что любые враждебные действия Эстонии не останутся без ответа.
Напомним, ранее в августе министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.
Российское посольство в Таллине пообещало принять ответные меры на это решение.