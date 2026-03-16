    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    16 марта 2026, 15:10 • Справки

    Пособие по безработице в 2026 году: размер, как получить, сроки выплаты

    Пособие по безработице в 2026 году: размер, как получить, сроки выплаты
    В случае потери работы ряд граждан России имеют право на специальное пособие. Каков размер этой суммы, кто именно может ее получить, какие для этого требуются документы - и при каких условиях выплата данного пособия приостанавливается или же прекращается вовсе?

    Пособие по безработице - это ежемесячная денежная выплата гражданам, официально признанным безработными. С 1 февраля 2026 года размер пособия проиндексирован на 6,8% в соответствии с уровнем инфляции.

    Размер пособия по безработице в 2026 году

    С 1 февраля 2026 года установлены следующие размеры пособия:

    Минимальное пособие - 1 884,00 рубля в месяц (для всех категорий).

    Максимальное пособие:

    • 16 067,00 рублей в первые три месяца;

    • 6 280,00 рублей в следующие три месяца.

    Для предпенсионеров (граждан за 5 лет до пенсионного возраста):

    • максимум 16 067,00 рублей в течение всего периода выплаты.

    Для детей-сирот до 23 лет:

    • 16 067,00 рублей в течение 6 месяцев.

    В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер пособия увеличивается на районный коэффициент.

    Как рассчитывается пособие

    Размер пособия зависит от среднего заработка за последние три месяца перед увольнением.

    Стандартный расчёт для граждан со стажем не менее 26 недель за последний год:

    • первые 3 месяца - 75% среднего заработка (но не более 16 067,00 рублей);

    • следующие 3 месяца - 60% среднего заработка (но не более 6 280,00 рублей).

    Если рассчитанная сумма ниже минимального размера - выплачивается минимальное пособие. Если выше максимального - выплачивается максимальное.

    Кому назначается минимальное пособие

    Минимальный размер пособия (1 884,00 рубля) назначается гражданам, которые:

    • впервые ищут работу и не имеют трудового стажа;

    • не работали более года до обращения в центр занятости;

    • имеют стаж менее 26 недель за последние 12 месяцев;

    • уволены за нарушение трудовой дисциплины;

    • отчислены с обучения по направлению центра занятости за виновные действия;

    • прекратили деятельность в качестве ИП или самозанятого (без подтверждения 26 недель трудовой деятельности).

    Кто может получить пособие

    Право на пособие имеют трудоспособные граждане РФ, которые:

    • не имеют работы и заработка;

    • зарегистрированы в центре занятости населения;

    • активно ищут работу и готовы приступить к ней.

    Пособие не назначается:

    • пенсионерам по старости или выслуге лет;

    • студентам очной формы обучения;

    • военнослужащим и сотрудникам силовых структур;

    • индивидуальным предпринимателям и самозанятым (пока не прекратят деятельность);

    • учредителям коммерческих организаций;

    • гражданам, получающим пособие по уходу за ребёнком;

    • лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

    Как оформить пособие

    Способы подачи заявления:

    • онлайн через портал «Работа России» (trudvsem.ru);

    • онлайн через Госуслуги (раздел «Труд и занятость»);

    • лично в центре занятости населения по месту жительства или пребывания.

    Необходимые документы:

    • паспорт гражданина РФ;

    • документ об образовании (диплом, аттестат, свидетельство);

    • трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности;

    • СНИЛС;

    • ИНН;

    • реквизиты банковского счёта (карта «Мир») или почтовый адрес для получения выплат.

    Справку о среднем заработке за последние три месяца центр занятости запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

    При наличии инвалидности дополнительно предоставляется индивидуальная программа реабилитации или абилитации.

    Порядок признания безработным

    После подачи заявления центр занятости в течение 11 календарных дней:

    • рассматривает документы;

    • предлагает подходящие вакансии;

    • назначает собеседования с работодателями;

    • принимает решение о признании безработным.

    Если в течение 10 дней подходящая работа не найдена, гражданин признаётся безработным и ему назначается пособие.

    Сроки выплаты пособия

    Общий срок выплаты - 6 месяцев в течение 12 месяцев.

    Для предпенсионеров - до 12 месяцев. При стаже более 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины) срок увеличивается на 2 недели за каждый год сверх указанного стажа, но не более 24 месяцев в течение 36 месяцев.

    Для граждан, получающих минимальное пособие - 3 месяца.

    Для детей-сирот до 23 лет - 6 месяцев.

    Пособие выплачивается ежемесячно, но не чаще двух раз в месяц, при условии выполнения индивидуального плана содействия занятости.

    Когда выплата пособия приостанавливается

    Выплата приостанавливается на срок до одного месяца в случаях:

    • отказа от двух вариантов подходящей работы;

    • неявки без уважительной причины на собеседование в течение трёх дней;

    • отказа от участия в оплачиваемых общественных работах (через месяц после постановки на учёт);

    • отказа от обучения по направлению центра занятости;

    • нарушения сроков перерегистрации;

    • явки в центр занятости в состоянии опьянения;

    • самовольного прекращения обучения.

    Период приостановки засчитывается в общий срок выплаты пособия.

    Когда выплата пособия прекращается

    Гражданин снимается с учёта и лишается пособия при:

    • трудоустройстве;

    • прохождении профессионального обучения с выплатой стипендии;

    • длительной неявке в центр занятости без уважительных причин;

    • переезде в другую местность;

    • попытке получения пособия обманным путём;

    • осуждении к лишению свободы или исправительным работам;

    • назначении пенсии;

    • письменном отказе от услуг центра занятости.

    Особенности для ИП и самозанятых

    С 1 января 2025 года индивидуальные предприниматели и самозанятые, прекратившие деятельность, могут претендовать на максимальный размер пособия при условии подтверждения 26 недель трудовой деятельности за год до регистрации в центре занятости (пункт 3 статьи 45 Федерального закона № 565-ФЗ).

    В остальных случаях бывшим ИП и самозанятым назначается минимальное пособие.

    Дополнительные меры поддержки

    Помимо пособия, безработные граждане могут получить:

    • содействие в поиске работы и подбор вакансий;

    • профессиональное обучение и переподготовку;

    • помощь в составлении резюме;

    • психологическую поддержку;

    • содействие в переезде для трудоустройства;

    • помощь в организации собственного дела.

    Центры занятости взаимодействуют с гражданами через платформу «Работа России», где можно отслеживать статус заявления, получать предложения о работе и согласовывать индивидуальный план содействия занятости.

    Способы получения выплат

    Пособие перечисляется:

    • на банковскую карту «Мир»;

    • наличными через почтовое отделение.

    Первая выплата поступает в течение 10 рабочих дней после признания безработным. Далее - ежемесячно по установленному графику.

    • Пособие по безработице в 2026 году: размер, как получить, сроки выплаты

      В случае потери работы ряд граждан России имеют право на специальное пособие. Каков размер этой суммы, кто именно может ее получить, какие для этого требуются документы - и при каких условиях выплата данного пособия приостанавливается или же прекращается вовсе?

