В России впервые рукоположили африканского семинариста

Tекст: Мария Иванова

Студент Томской духовной семинарии Неофит Кипкембой из Кении стал первым африканцем, рукоположенным в России, передает ТАСС.

«Впервые в истории Патриаршего экзархата Африки состоялась хиротония африканского семинариста, обучающегося в России. 10 мая в Томске митрополит Томский и Асиновский Ростислав рукоположил во диакона студента Томской духовной семинарии Неофита Кипкембоя из Кении», – сообщили в пресс-службе экзархата.

Представители церкви обратили внимание на примечательный факт из биографии нового диакона. Родная сестра Неофита, монахиня Матрона (Джепчирчир), ранее стала первой кенийкой, которая приняла монашество в Патриаршем экзархате Африки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о жестоких нападениях на верующих Африканского экзархата в Нигерии.

Ранее нигерийские террористы совершили смертоносное нападение на местных прихожан Русской православной церкви.

В прошлом году глава Россотрудничества Евгений Примаков анонсировал расширение образовательных программ для африканских студентов в российских вузах.