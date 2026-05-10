В России впервые рукоположили африканского семинариста
Впервые в истории Патриаршего экзархата Африки в России состоялось рукоположение студента из Кении, обучающегося в духовной семинарии.
Студент Томской духовной семинарии Неофит Кипкембой из Кении стал первым африканцем, рукоположенным в России, передает ТАСС.
«Впервые в истории Патриаршего экзархата Африки состоялась хиротония африканского семинариста, обучающегося в России. 10 мая в Томске митрополит Томский и Асиновский Ростислав рукоположил во диакона студента Томской духовной семинарии Неофита Кипкембоя из Кении», – сообщили в пресс-службе экзархата.
Представители церкви обратили внимание на примечательный факт из биографии нового диакона. Родная сестра Неофита, монахиня Матрона (Джепчирчир), ранее стала первой кенийкой, которая приняла монашество в Патриаршем экзархате Африки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о жестоких нападениях на верующих Африканского экзархата в Нигерии.
Ранее нигерийские террористы совершили смертоносное нападение на местных прихожан Русской православной церкви.
В прошлом году глава Россотрудничества Евгений Примаков анонсировал расширение образовательных программ для африканских студентов в российских вузах.