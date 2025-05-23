Россотрудничество объявило о расширении гуманитарного присутствия в Африке

Стало известно о планах открыть представительства Россотрудничества в Анголе и Мали

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе пресс-конференции, организованной на базе МИА «Россия Сегодня» с участием африканских журналистов, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков озвучил курс на активное расширение гуманитарного влияния России в Африке, говорится на сайте Россотрудничества.

Он подчеркнул, что самой востребованной темой для африканской аудитории остается российское образование: в новом учебном году 4816 студентов из четырнадцати африканских стран начнут бесплатное обучение в российских вузах. Более 40 тыс. заявок поступило от молодежи региона, что говорит о высокой конкуренции.

Примаков заявил: «Для России сейчас, как и для Советского Союза раньше, бесплатное образование не является и никогда не являлось способом организовать утечку мозгов. Наша задача всегда заключалась исключительно в том, чтобы дать образование талантливым молодым людям, которые, вернувшись к себе домой, смогли бы сделать свои страны успешнее и богаче».

Среди других ключевых направлений сотрудничества Россотрудничества с Африкой названы продовольственная безопасность, молодежные обмены, стажировки, курсы повышения квалификации и совместные культурные проекты.

Примаков сообщил о запуске новых масштабных инициатив к столетию российской народной дипломатии, а также о планах открытия представительств агентства в Анголе, Мали и ряде других стран региона. Он отдельно отметил, что Россия готова развивать партнерство на принципах суверенного равенства и глобального сотрудничества.