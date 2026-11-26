При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Шторм на востоке США оставил без света более 600 тыс. потребителей
Свыше 600 тыс. потребителей остались без электричества в Соединенных Штатах из-за шторма, обрушившегося на восток страны.
Перебои с электроснабжением затронули 631 740 домохозяйств, следует из данных мониторингового ресурса PowerOutage, на который ссылается ТАСС.
Наибольшее число отключений зарегистрировано в штатах Вирджиния и Миссури: там без света остаются 220 тыс. и 150 тыс. потребителей соответственно.
Ранее в Нью-Йорке и Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей и сильного ветра. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 26 м/с.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC сообщил об отмене более 350 и задержке свыше 400 авиарейсов в США из-за надвигающейся непогоды.
Компания Macy's перенесла парад в День благодарения в Нью-Йорке из-за приближающегося шторма впервые за 100 лет.
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации в мегаполисе и ряде округов.