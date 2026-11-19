Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
МЧС: На Камчатке прогнозируется ветер до 45 метров в секунду
На юге Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных округов Камчатского края прогнозируется сильный ветер до 45 метров в секунду, предупредили в региональном Главном управлении МЧС со ссылкой на Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу, 20 ноября, на территории края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, сообщило ведомство в Max со ссылкой на управление.
В первой половине ночи на юге Елизовского и Усть-Большерецкого округов прогнозируется ветер с порывами до 45 метров в секунду и сильная метель. Утром и днем в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском, на юге Мильковского и местами в Елизовском и Усть-Большерецком округах ожидается сильный снег, на побережьях – с дождем, метель, а в горных районах – налипание мокрого снега.
Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, в прибрежных районах – до 25-30 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям принять меры для обеспечения безопасности, временно воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристическим группам и охотникам – от выхода на маршруты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасатели на Камчатке перешли в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона.
Напомним, учебные заведения Советско-Гаванского округа Хабаровского края перевели на дистанционное обучение из-за циклона, который принес снегопады и метели.