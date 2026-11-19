Tекст: Алексей Дегтярёв

В пятницу, 20 ноября, на территории края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, сообщило ведомство в Max со ссылкой на управление.

В первой половине ночи на юге Елизовского и Усть-Большерецкого округов прогнозируется ветер с порывами до 45 метров в секунду и сильная метель. Утром и днем в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском, на юге Мильковского и местами в Елизовском и Усть-Большерецком округах ожидается сильный снег, на побережьях – с дождем, метель, а в горных районах – налипание мокрого снега.

Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, в прибрежных районах – до 25-30 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям принять меры для обеспечения безопасности, временно воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристическим группам и охотникам – от выхода на маршруты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасатели на Камчатке перешли в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона.

Напомним, учебные заведения Советско-Гаванского округа Хабаровского края перевели на дистанционное обучение из-за циклона, который принес снегопады и метели.

