  • Новость часаПесков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня

    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

    18 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил пепел на высоту 657 метров

    Tекст: Вера Басилая

    В Индонезии произошло три извержения вулкана Анак-Кракатау, высота выброса пепла достигла 657 метров над уровнем моря, сообщил руководитель поста наблюдения за вулканом Суварно.

    Во время второго извержения густой столб черного пепла поднялся на 500 метров над вершиной (657 метров над уровнем моря) и распространялся к северу. Продолжительность выброса составила около 41 секунды, передает РИА «Новости».

    «Анак-Кракатау по-прежнему находится на третьем уровне опасности. Жителей и посетителей просят соблюдать рекомендации по безопасности: не приближаться к вулкану и не вести деятельность в радиусе пяти километров от активного кратера», – заявил руководитель поста наблюдения за вулканом Суварно.

    Наблюдение за вулканической активностью ведется круглосуточно. Рыбаков, работающих в Зондском проливе, призвали учитывать официальную информацию о состоянии Анак-Кракатау перед выходом в море.

    Вулкан расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, на территории округа Южный Лампунг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у вулкана Анак-Кракатау пропали семь журналистов. Анак-Кракатау выбросил мощные фонтаны лавы. Россиян предупредили об опасности пепла при извержении вулкана.

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    18 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

    Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

    Tекст: Вера Басилая

    В заливе Золотой Рог обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, в результате чего число погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек.

    В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

    Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

    Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

    На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

    В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ялте открыли пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений из-за непогоды, эвакуированы пять человек, сообщили в МЧС России.

    Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

    «Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

    Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

    Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

    В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

    В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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    19 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности

    ИКИ РАН: В ночь на 20 октября Землю накроет слабая магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь с понедельника на вторник на Земле ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Краткосрочное, продолжительностью 10–15 часов, усиление геомагнитной активности ожидается сегодня в ночь с 19 на 20 октября», – сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По расчетам ученых, Землю зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на диске Солнца. Длина этого темного участка солнечной короны составляет около миллиона километров.

    Ожидается, что событие будет слабым. С вероятностью 50% возмущения могут перерасти в слабую магнитную бурю. В европейской части России возможно наблюдение полярных сияний, однако прогноз пока носит предварительный характер.

    Вспышечная активность на Солнце сохраняется на умеренно повышенном уровне, возможны вспышки класса M, но прямых угроз для Земли не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сильная магнитная буря на Земле завершилась.

    В начале месяца на планете была зафиксирована слабая магнитная буря.

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    20 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки

    МЧС: Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки Гувы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в Ялте в связи с разливом реки Гувы, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «В районе Южнобережного шоссе на территории троллейбусного парка и в русле реки Гувы ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции перекрыто движение и выставлен пост безопасности», – сообщает ведомство в Max.

    Выше по течению реки Гувы возводятся дамбы из бетонных плит, принимаются меры по обеспечению безопасности людей и транспорта. Укрепляется береговая линия реки Дерекойки мешками с песком, а русло реки и территория троллейбусного парка расчищаются тракторами от наносного грунта и камней.

    За последние трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В реках муниципального округа Ялта ожидается половодье. Фиксируются подтопления в Ялтинском крокодиляриуме, однако собственник откачивает воду своими силами, животным ничего не угрожает. Спасатели просят жителей убрать транспорт на возвышенности.

    Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Ялты объявили режим ЧС из-за подтоплений.

    В понедельник из зоны подтопления эвакуировали пять человек.

    В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    На юге Крыма началась эвакуация из-за сильных дождей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В пунктах временного размещения находятся три человека, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Обстановка оценивается как сложная. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Кореиз. Там разрушены две подпорные стены, а река Узень-Чешме вышла из берегов.

    Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка разрушилась подпорная стена, уровень воды достигает 50 см. Возводятся временные дамбы. Также зафиксированы падения деревьев и подтопления в Алуште, Судаке, Феодосии и Бахчисарайском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений. В понедельник из-за последствий непогоды в городе эвакуировали пять человек. Там произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Ураганный ветер сорвал крышу с колледжа в Свердловской области

    Штормовой ветер повредил кровлю колледжа и обесточил два поселка на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС.

    В результате порывов ветра в городе Качканаре обрушилась часть кровли здания колледжа, в котором проводился капитальный ремонт, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Свердловской области.

    В ведомстве уточнили, что ветер сорвал незакрепленные листы кровельного покрытия. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Кроме того, из-за непогоды в Качканаре и соседнем поселке Валериановск было нарушено электроснабжение. По данным администрации муниципалитета, к настоящему времени подача электричества восстановлена, продолжается ликвидация последствий сильного ветра.

    Ранее в регионе прогнозировались порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал число поврежденных ураганом домов. Тогда же штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Алтайском крае.

    Ранее из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома.

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    19 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Сильные дожди вызвали наводнения в Эквадоре

    Сильные дожди вызвали наводнения на юго-западе Эквадора

    Tекст: Вера Басилая

    В юго-западной части Эквадора из-за сильных дождей начались наводнения, что привело к приостановке занятий в школах нескольких округов, сообщила министр образования страны Хильда Альсивар.

    Альсивар заявила, что министерство образования Эквадора отменило очные занятия в школах Гуаякиля и Самборондона, передает РИА «Новости». По словам Альсивар, отмена занятий осуществляется в рамках протокола действий в условиях ЧС в сфере образования из-за стихийного бедствия, вызванного климатическим феноменом Эль-Ниньо.

    Как сообщил местный новостной портал, самый населенный город Эквадора, Гуаякиль, утром оказался затоплен в разных районах из-за сильных дождей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    В начале месяца ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей.

    В прошлом месяце Гидрометцентр сообщил, что это явление принесло рекордные тайфуны и наводнения.

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    20 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 20 октября в Москве была зафиксирована самая низкая температура с начала календарной осени.

    Минувшей ночью на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, температура опустилась до 0,3 градуса, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    До этого самой холодной ночью нынешней осени считалась ночь на 4 октября, когда столбик термометра опустился до плюс 2 градусов.

    Ранее самыми холодными ночами считались ночь на 2 октября (плюс 3,2 градуса), ночь на 8 октября (плюс 4,5 градуса), ночь на 30 сентября (плюс 4,7 градуса), ночь на 29 сентября (плюс 4,8 градуса) и ночь на 9 сентября (плюс 5,1 градуса).

    Днем во вторник синоптики ожидают в столичном регионе ясную без осадков погоду, температура воздуха составит плюс 9-11 градусов в Москве и от плюс 7 до плюс 12 градусов по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву пришло аномально высокое атмосферное давление из-за скандинавского антициклона. В субботу синоптики назвали сроки смены автомобильной резины на зимнюю в столичном регионе. В Москве и Московской области из-за дождей объявили желтый уровень погодной опасности.

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    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

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    19 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление

    Синоптик Леус спрогнозировал рост давления в Москве до 765 миллиметров

    Tекст: Мария Иванова

    К вечеру понедельника атмосферное давление в Москве поднимется до 765 мм ртутного столба, что значительно превышает нормальные показатели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Атмосферное давление в Москве к вечеру понедельника поднимется до 765 миллиметров ртутного столба, превысив нормальные значения на 17–19 единиц. Погоду в столице будет определять южная периферия холодного скандинавского антициклона, центр которого располагается над востоком Ленинградской области, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столичном регионе прогнозируется переменная облачность и отсутствие дождей. Температура воздуха упадет на шесть-семь градусов по сравнению с воскресеньем и составит от девяти до 11 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от семи до 12 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

    Во вторник осадки также не предвидятся. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса, а в дневные часы воздух вновь прогреется до 11 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Москве.

    В четверг жителям столицы пообещали возвращение сентябрьского тепла.

    В начале месяца в Москве вторые сутки подряд зафиксировали рекордно высокое давление.

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    19 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо

    В ФАО предупредили об угрозе засух и наводнений до 2027 года из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро заявил, что климатическое явление Эль-Ниньо продлится как минимум до начала 2027 года и повысит вероятность экстремальных погодных явлений.

    Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений. Ожидается, что этот фактор значительно повлияет на глобальный климат, передает РИА «Новости».

    «Сильное Эль-Ниньо, которое, как ожидается, сохранится как минимум до начала 2027 года, может изменить режимы осадков и температур и повысить вероятность засух, чрезмерных осадков, наводнений и других экстремальных явлений», – отметил Тореро.

    По его словам, погодные аномалии необязательно приведут к прямому сокращению мирового производства продовольствия. Однако они могут совпасть с нехваткой удобрений и высокими энергозатратами, что усугубит потери урожая. Дополнительное давление на рынок способно оказать увеличение производства биотоплива, которое требует сельскохозяйственного сырья.

    Экономист подчеркнул, что даже при достаточных запасах продовольствия высокие расходы на морские перевозки, топливо и страхование могут затруднить доставку продуктов питания нуждающимся странам и сделать их значительно дороже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты предрекли миру продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе. Изменения климата лишили Дальний Восток больше половины улова рыбы. Также специалисты спрогнозировали резкое увеличение числа погодных аномалий.

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    20 октября 2026, 08:27 • Новости дня
    В Москве зафиксировали первые за осень заморозки

    Температура воздуха в Москве впервые за осень опустилась ниже нуля

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник утром в столице были отмечены первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В столичном регионе зафиксировано самое холодное утро с начала осени, температура воздуха на базовой метеостанции опустилась ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В 7 часов 10 минут на опорной метеостанции ВДНХ впервые за осень зафиксированы заморозки – столбик термометра показал минус 0,1», – написал синоптик.

    Он добавил, что в Подмосковье, на полюсе холода в Черустях, температура опускалась до минус 3,6 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в столице.

    В четверг жителям города пообещали возвращение сентябрьского тепла.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений

    На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Ялте из-за сильных подтоплений, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

    «В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Климатолог спрогнозировал зиму в Центральной России теплее нормы

    Климатолог Терешонок спрогнозировал зиму теплее нормы в Центральной России

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая зима в Москве и Центральной России может оказаться теплее климатической нормы или близкой к ней, однако возможны и морозные периоды, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Ученые-климатологи предполагают, что средние значения температуры воздуха для предстоящей зимы в Москве и Центральном регионе России могут быть близкими к климатической норме или выше ее», – приводит слова Николая Терешонка ТАСС.

    Он отметил, что средняя температура сезона складывается из морозных и теплых периодов. Морозные периоды, по словам эксперта, возникают при ослаблении или смещении полярного вихря, а теплые связаны с влиянием южных циклонов.

    Норма средней зимней температуры воздуха в Москве составляет от минус четырех до минус шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление. В субботу синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в столице. На прошлой неделе москвичам пообещали возвращение сентябрьского тепла.

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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