Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.2 комментария
Хуснуллин заявил об определении этапов восстановления Крымского моста
Хуснуллин: Этапы восстановления Крымского моста определены
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об определении этапов восстановления Крымского моста.
По словам Марата Хуснуллина, для работ уже собраны проектировщики, строители и поставщики материалов. Этим вопросом занимаются ежедневно.
«Определили все необходимые решения, которые нам нужны», – сказал он. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале вице-премьера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о рассмотрении двух параллельных вариантов восстановления Крымского моста после атак со стороны ВСУ.
В четверг Марат Хуснуллин сообщил о полном согласовании плана восстановления моста и скором утверждении документа.
В среду вице-премьер России Андрей Никитин заявил о наличии в стране всех необходимых компетенций и технологий для ремонта Крымского моста в максимально сжатые сроки.