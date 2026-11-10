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Военные отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
Развожаев сообщил о нейтрализации восьми атаковавших Севастополь БПЛА
Нейтрализованы восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали восемь вражеских беспилотников», – сообщил губернатор в «Максе».
По словам губернатора, в результате атаки никто из людей не пострадал, также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские БПЛА атаковали Севастополь.
На днях при атаке беспилотников на Севастополь сгорели два частных дома.