Небензя: Буданов забыл о своей наносной украиноязычности

Tекст: Антон Антонов

«При этом присутствующие представители правоохранительных органов и сам Буданов*, судя по кадрам, забыли о своей наносной украиноязычности и пытались увещевать возмущенных жителей на русском языке, на котором исторически говорит большинство жителей Киева и который так отчаянно пытаются запретить нынешние украинские власти», – приводит слова Небензи РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Небензя на заседании Совбеза рассказал о неофициальной тюрьме под Киевом с десятками мужчин и подростком.

В субботу уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на Буданова* за публичное общение на русском языке.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что штраф Буданову* по уровню абсурда напоминает сказку «Алиса в Стране чудес».

Курс на открытое вытеснение русского языка проводится на Украине с 2014 года. Власти запрещают русскоязычные произведения искусства и требуют от школьников использовать только государственный язык даже на переменах, однако граждане продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни.

