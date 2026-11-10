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Взрывы прогремели в городах Украины на фоне воздушной тревоги
Взрывы произошли в украинских городах Полтаве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.
В настоящее время в ряде областей Украины действует воздушная тревога, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Днепропетровске на юго-востоке Украины уже прогремел взрыв.
Взрывы повредили объекты энергетической инфраструктуры в Уманском и Звенигородском районах Черкасской области Украины.
В Николаевской области Украины более 60 тыс. потребителей остались без света.